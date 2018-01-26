|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 23:32
Залишилося 3 депозити: в лютому 2018 завершуються валютні депо в БМ і ВіТіБі, а також гривневий в Глобусі до жовтня 2018. І все. Інші золоті монетки під грушею і на кріптобіржах. Так що майже все виніс з лап кроліка...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Заблокований
- Повідомлень: 24640
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1416 раз.
- Подякували: 1853 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 січ, 2018 15:05
VTB Bank написав: bogdan_krav76 написав:
прошу прощения, вопрос адресуется ОфПреду ВТБ.
адекватность властей прошу сюда не приплетать.
уверен, есть утвержденный план на 18г, учитывающий все вводные.
жду ответ от ВТБ, без него буду уходить из банка.
Уважаемый bogdan_krav76!
В планах VTB Банка есть оптимизация розничной сети, о чем было заявлено неоднократно и ранее. На данный момент, в рамках оптимизации на ближайшие месяцы, закрываются некоторые отделения Банка, о чем Банк информирует Клиентов путем отправки смс-уведомлений по указанным в Банке контактным телефонам и отправки писем на почтовые адреса, указанные в анкетах. По поводу того, каких отделений коснется оптимизация сети в дальнейшем, на сегодняшний день информация отсутствует. Об изменениях в работе сети Банка Клиенты информируются существующими каналами связи. О текущей деятельности Банка, о работе Вашего обслуживающего отделения и о состоянии счетов получить информацию возможно по телефонам круглосуточной Горячей линии Банка: 0 800 50-77-60 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов в пределах Украины) и +38 044 499 88 88 (для звонков из-за рубежа).
сухой остаток ответа = 0. всего Вам доброго.
-
bogdan_krav76
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 12.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 січ, 2018 16:20
Пришла смс от банка в Днепре закрывают мое отделение 15.02 и остается одно и к нему не очень удобно добираться,хорошо что мое последнее депо заканчивается до 15.02.
-
Ruslan2453
-
-
- Повідомлень: 1304
- З нами з: 13.02.09
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 січ, 2018 05:11
curiousobro написав: BBC написав: Tegularius написав:
Кто уже сталкивался в проблемой перевода закончившегося валютного депозита через SWIFT: в каком банке лучше всего открыть счет, чтобы не платить комиссий?
В отделении советовали открыть депозитный счет в Альфе, но на его сайте вроде бы нет вкладов с пополнением.
В Альфе вклад называетсч "Ощадний"
Алла уже анонсировала, что будут прикрывать эту возможность.
Так что следите ее веткой, там наверняка это не пройдет незаметным.
Еще есть вариант через депозит ощада вроде.
Да, там сказали, что уже нельзя.
Но вроде бы можно открыть пакет Ultra и к нему карты в USD и EUR - с которых можно бесплатно снимать переводы SWIFT.
В Ощадбанке предложили открыть текущий валютный счет за 100 грн., с которого тоже снятие бесплатное.
Немного, но не факт, что до осени, когда заканчивается депо, не введут комиссию.
Может, кто-то знает другие способы перевести депозитную валюту из ВТБ без комиссии?
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 січ, 2018 05:16
IMPRINTER написав:
Так и пишите, что в связт с постепенным сворачиваем своей деятельности ВТБ постепенно закрывает отделения по всей стране.
Очень жаль, что так.
Банк был очень удобным, клиентоориентированным, в самые сложные времена не создавал проблем клиентам.
На высоте интернет-банкинг, удобно было платить коммуналку, особенно нравилась возможность пополнять без комиссии мобильные счета на любую сумму. Мало где есть такое.
Даже из Грузии ВТБ не ушел, хотя там и дипотношения разорвали. А наш рынок побольше грузинского, но почему-то решили уйти
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 січ, 2018 07:53
Tegularius написав: IMPRINTER написав:
Так и пишите, что в связт с постепенным сворачиваем своей деятельности ВТБ постепенно закрывает отделения по всей стране.
Очень жаль, что так.
Банк был очень удобным, клиентоориентированным, в самые сложные времена не создавал проблем клиентам.
На высоте интернет-банкинг, удобно было платить коммуналку, особенно нравилась возможность пополнять без комиссии мобильные счета на любую сумму. Мало где есть такое.
Даже из Грузии ВТБ не ушел, хотя там и дипотношения разорвали. А наш рынок побольше грузинского, но почему-то решили уйти
закрыть отделение и ликвидировать банк - это не одно и тоже хотя и не приятно.
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10462
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|52015
|6786499
|
Суб 27 січ, 2018 07:46
sens
|
|8884
|1295345
|
Суб 27 січ, 2018 07:41
sens
|
|41
|11188
|
реклама
|