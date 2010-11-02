Додано: Нед 28 січ, 2018 05:25

mephala написав: Tegularius написав: Может, кто-то знает другие способы перевести депозитную валюту из ВТБ без комиссии? Может, кто-то знает другие способы перевести депозитную валюту из ВТБ без комиссии?



открываете у аллы текущий счет. обслуживание бесплатно.

свифтом переводите деньги на него. вход бесплатно.

когда деньги зайдут на счет открываете у аллы пакет с одной валютной картой. есть условия которые позволяют сделать пакет бесплатным.

перекидываете деньги с текущего на карту.

идете в кассу и снимаете бесплатно свою сумму.

если пакет аллы не нужен больше то закрываем его как и текущий.

открываете у аллы текущий счет. обслуживание бесплатно.свифтом переводите деньги на него. вход бесплатно.когда деньги зайдут на счет открываете у аллы пакет с одной валютной картой. есть условия которые позволяют сделать пакет бесплатным.перекидываете деньги с текущего на карту.идете в кассу и снимаете бесплатно свою сумму.если пакет аллы не нужен больше то закрываем его как и текущий.

если скорость не важна то через депозит можно снять бесплатно у всех банков главно что бы вход был у них бесплатен на текущий счет.

разве что есть уникумы которые обкладывают депозиты оброком когда открытие было безнал а выход в нал.

Спасибо.Правда, в банке мне предложили сразу открыть карточный пакет. Им так выгоднее, но мой депо в ВТБ заканчивается только осенью. Плюс - у меня и долларовый, и евровый, так что подходит только пакет "Платинум" с 100грн/мес за осблуживание.Не слишком важна. Если банк надежный, то месяца 3 подержать на депо - не проблема. Спрашивал насчет возможности бесплатной переброски с текущего на депо, но и в ПУМБе и в Алле ответили, что у них такое не возможно и всё равно будет снята комиссия. А мне терять 1% вклада не хочется.Может быть, посоветуете конкретные банки, где можно так сделать с минимальным количеством танцев с бубном?