Tegularius написав:Может, кто-то знает другие способы перевести депозитную валюту из ВТБ без комиссии?
Сделал инет-карту в привате, на нее свифт безплатно, с нее на 1 мес депо, с депо на КДВ.
Интернет карта то хорошо, только ВТБ свифтует только на текущее счета. Кстати, если хорошо попросить то и текущий сделают в Приватбанке, тарифы аналогичны универсалке, на депозит и потом на карту для выплат.
Что за бред, ВТБ свифтует и на карты, мне на прямую на карту для выплат в Привате отправили, можно было указать уни, но сумма маленькая, 0,5 % комиссии за заход в Приват несущественно было, поэтому отправил сразу на карту для выплат.
На текущие когда закрывалось Одесское отделение у них было только для грн., а СКВ они готовы были слать хоть на счет 2630-депозитный.
Tegularius написав:Может, кто-то знает другие способы перевести депозитную валюту из ВТБ без комиссии?
открываете у аллы текущий счет. обслуживание бесплатно. свифтом переводите деньги на него. вход бесплатно. когда деньги зайдут на счет открываете у аллы пакет с одной валютной картой. есть условия которые позволяют сделать пакет бесплатным. перекидываете деньги с текущего на карту. идете в кассу и снимаете бесплатно свою сумму. если пакет аллы не нужен больше то закрываем его как и текущий. это если хочется снять быстро и бесплатно. если скорость не важна то через депозит можно снять бесплатно у всех банков главно что бы вход был у них бесплатен на текущий счет. разве что есть уникумы которые обкладывают депозиты оброком когда открытие было безнал а выход в нал.
Tegularius написав:Может, кто-то знает другие способы перевести депозитную валюту из ВТБ без комиссии?
открываете у аллы текущий счет. обслуживание бесплатно. свифтом переводите деньги на него. вход бесплатно. когда деньги зайдут на счет открываете у аллы пакет с одной валютной картой. есть условия которые позволяют сделать пакет бесплатным. перекидываете деньги с текущего на карту. идете в кассу и снимаете бесплатно свою сумму. если пакет аллы не нужен больше то закрываем его как и текущий.
Спасибо. Правда, в банке мне предложили сразу открыть карточный пакет. Им так выгоднее, но мой депо в ВТБ заканчивается только осенью. Плюс - у меня и долларовый, и евровый, так что подходит только пакет "Платинум" с 100грн/мес за осблуживание.
если скорость не важна то через депозит можно снять бесплатно у всех банков главно что бы вход был у них бесплатен на текущий счет. разве что есть уникумы которые обкладывают депозиты оброком когда открытие было безнал а выход в нал.
Не слишком важна. Если банк надежный, то месяца 3 подержать на депо - не проблема. Спрашивал насчет возможности бесплатной переброски с текущего на депо, но и в ПУМБе и в Алле ответили, что у них такое не возможно и всё равно будет снята комиссия. А мне терять 1% вклада не хочется.
Может быть, посоветуете конкретные банки, где можно так сделать с минимальным количеством танцев с бубном?