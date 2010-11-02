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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 11:59

  slasva написав:
  keep написав:
  Tegularius написав:Может, кто-то знает другие способы перевести депозитную валюту из ВТБ без комиссии?

Сделал инет-карту в привате, на нее свифт безплатно, с нее на 1 мес депо, с депо на КДВ.

Интернет карта то хорошо, только ВТБ свифтует только на текущее счета. Кстати, если хорошо попросить то и текущий сделают в Приватбанке, тарифы аналогичны универсалке, на депозит и потом на карту для выплат.


Что за бред, ВТБ свифтует и на карты, мне на прямую на карту для выплат в Привате отправили, можно было указать уни, но сумма маленькая, 0,5 % комиссии за заход в Приват несущественно было, поэтому отправил сразу на карту для выплат.

На текущие когда закрывалось Одесское отделение у них было только для грн., а СКВ они готовы были слать хоть на счет 2630-депозитный.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 12:55

  Tegularius написав:Может, кто-то знает другие способы перевести депозитную валюту из ВТБ без комиссии?


открываете у аллы текущий счет. обслуживание бесплатно.
свифтом переводите деньги на него. вход бесплатно.
когда деньги зайдут на счет открываете у аллы пакет с одной валютной картой. есть условия которые позволяют сделать пакет бесплатным.
перекидываете деньги с текущего на карту.
идете в кассу и снимаете бесплатно свою сумму.
если пакет аллы не нужен больше то закрываем его как и текущий.
это если хочется снять быстро и бесплатно.
если скорость не важна то через депозит можно снять бесплатно у всех банков главно что бы вход был у них бесплатен на текущий счет.
разве что есть уникумы которые обкладывают депозиты оброком когда открытие было безнал а выход в нал.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 05:25

  mephala написав:
  Tegularius написав:Может, кто-то знает другие способы перевести депозитную валюту из ВТБ без комиссии?


открываете у аллы текущий счет. обслуживание бесплатно.
свифтом переводите деньги на него. вход бесплатно.
когда деньги зайдут на счет открываете у аллы пакет с одной валютной картой. есть условия которые позволяют сделать пакет бесплатным.
перекидываете деньги с текущего на карту.
идете в кассу и снимаете бесплатно свою сумму.
если пакет аллы не нужен больше то закрываем его как и текущий.

Спасибо.
Правда, в банке мне предложили сразу открыть карточный пакет. Им так выгоднее, но мой депо в ВТБ заканчивается только осенью. Плюс - у меня и долларовый, и евровый, так что подходит только пакет "Платинум" с 100грн/мес за осблуживание.

если скорость не важна то через депозит можно снять бесплатно у всех банков главно что бы вход был у них бесплатен на текущий счет.
разве что есть уникумы которые обкладывают депозиты оброком когда открытие было безнал а выход в нал.

Не слишком важна. Если банк надежный, то месяца 3 подержать на депо - не проблема. Спрашивал насчет возможности бесплатной переброски с текущего на депо, но и в ПУМБе и в Алле ответили, что у них такое не возможно и всё равно будет снята комиссия. А мне терять 1% вклада не хочется.

Может быть, посоветуете конкретные банки, где можно так сделать с минимальным количеством танцев с бубном?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 08:43

Re: ВТБ Банк

  Tegularius написав:прашивал насчет возможности бесплатной переброски с текущего на депо, но и в ПУМБе и в Алле ответили, что у них такое не возможно и всё равно будет снята комиссия.
Альфа вас дезинформировала
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 10:10

  Tegularius написав:Банк был очень удобным, клиентоориентированным, в самые сложные времена не создавал проблем клиентам.


Клиентоориентированность иногда все же немного хромала... :)
  VTB Bank написав:К сожалению, многие клиенты, воспользовавшись ситуацией на рынке, сделали сберегающие депозитные вклады инструментами дополнительного, а иногда и основного, заработка.
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:39

  sola написав:
  VTB Bank написав:К сожалению, многие клиенты, воспользовавшись ситуацией на рынке, сделали сберегающие депозитные вклады инструментами дополнительного, а иногда и основного, заработка.


нашли же ... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:43

  IMPRINTER написав:
  sola написав:
  VTB Bank написав:К сожалению, многие клиенты, воспользовавшись ситуацией на рынке, сделали сберегающие депозитные вклады инструментами дополнительного, а иногда и основного, заработка.


нашли же ... :mrgreen:

Цільовий під 12.5% з поповненням
Цікаво а хто готовий брати валютний кредит під 12.5% плюс маржа банку ?
От тут і потрібно шукати відповідь
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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