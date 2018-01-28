Tegularius написав:прашивал насчет возможности бесплатной переброски с текущего на депо, но и в ПУМБе и в Алле ответили, что у них такое не возможно и всё равно будет снята комиссия.
Альфа вас дезинформировала
На ветке Альфы: Уважаемые Клиенты!
Информируем Вас о том, что с 26.02.2018 вступает в силу тариф за Выдачу наличных денежных средств через кассу Банка и/ или безналичное перечисление денежных средств с вклада «Сберегательный». Обращаем Ваше внимание ,что в случае, если денежные средства в сумме операции находились на депозите более 14 дней, данная комиссия взыматься не будет. Детальнее по ссылке: https://alfabank.ua/upload/rus.pdf
Мне-то не проблема 14 дней переждать. Но вот до осени неизвестно что им еще в голову взбредет. А если открыть вклад в Ощадбанке на 100$, на него можно будет получить SWIFT?
Tegularius написав:А если открыть вклад в Ощадбанке на 100$, на него можно будет получить SWIFT?
Если вклад с пополнением, то ДА, но если Вы откроете сейчас вклад в Ощаде, сможете пополнить на сумму не больше первоначального пополнения, т.е. в вашем примере не больше чем на 100 $, а если вклад с пополнением открыт до 12 октября 2017 г., то можно на большую чем первоначальная, хоть на сто тыщь.