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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 03:09

  BBC написав:
  Tegularius написав:прашивал насчет возможности бесплатной переброски с текущего на депо, но и в ПУМБе и в Алле ответили, что у них такое не возможно и всё равно будет снята комиссия.
Альфа вас дезинформировала

На ветке Альфы:

Уважаемые Клиенты!

Информируем Вас о том, что с 26.02.2018 вступает в силу тариф за Выдачу наличных денежных средств через кассу Банка и/ или безналичное перечисление денежных средств с вклада «Сберегательный». Обращаем Ваше внимание ,что в случае, если денежные средства в сумме операции находились на депозите более 14 дней, данная комиссия взыматься не будет.
Детальнее по ссылке:
https://alfabank.ua/upload/rus.pdf

Мне-то не проблема 14 дней переждать. Но вот до осени неизвестно что им еще в голову взбредет.
А если открыть вклад в Ощадбанке на 100$, на него можно будет получить SWIFT?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:20

Re: ВТБ Банк

  Tegularius написав:А если открыть вклад в Ощадбанке на 100$, на него можно будет получить SWIFT?


Если вклад с пополнением, то ДА, но если Вы откроете сейчас вклад в Ощаде, сможете пополнить на сумму не больше первоначального пополнения, т.е. в вашем примере не больше чем на 100 $, а если вклад с пополнением открыт до 12 октября 2017 г., то можно на большую чем первоначальная, хоть на сто тыщь.
Михалыч
 
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