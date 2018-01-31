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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 03:09

  BBC написав:
  Tegularius написав:прашивал насчет возможности бесплатной переброски с текущего на депо, но и в ПУМБе и в Алле ответили, что у них такое не возможно и всё равно будет снята комиссия.
Альфа вас дезинформировала

На ветке Альфы:

Уважаемые Клиенты!

Информируем Вас о том, что с 26.02.2018 вступает в силу тариф за Выдачу наличных денежных средств через кассу Банка и/ или безналичное перечисление денежных средств с вклада «Сберегательный». Обращаем Ваше внимание ,что в случае, если денежные средства в сумме операции находились на депозите более 14 дней, данная комиссия взыматься не будет.
Детальнее по ссылке:
https://alfabank.ua/upload/rus.pdf

Мне-то не проблема 14 дней переждать. Но вот до осени неизвестно что им еще в голову взбредет.
А если открыть вклад в Ощадбанке на 100$, на него можно будет получить SWIFT?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:20

Re: ВТБ Банк

  Tegularius написав:А если открыть вклад в Ощадбанке на 100$, на него можно будет получить SWIFT?


Если вклад с пополнением, то ДА, но если Вы откроете сейчас вклад в Ощаде, сможете пополнить на сумму не больше первоначального пополнения, т.е. в вашем примере не больше чем на 100 $, а если вклад с пополнением открыт до 12 октября 2017 г., то можно на большую чем первоначальная, хоть на сто тыщь.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 10:52

  Tegularius написав:Не слишком важна. Если банк надежный, то месяца 3 подержать на депо - не проблема. Спрашивал насчет возможности бесплатной переброски с текущего на депо, но и в ПУМБе и в Алле ответили, что у них такое не возможно и всё равно будет снята комиссия. А мне терять 1% вклада не хочется.

Может быть, посоветуете конкретные банки, где можно так сделать с минимальным количеством танцев с бубном?


Не знаю как ПУМБ а в Алле открытие депо с текущего без комиса.
Разве что косорукий менеджер не умеет перебрасывать на прямую и делает это через выдачу налички с текущего на котором 1% за выдачу с него в кассе.
Если хотите - пишите офпреду на ветке аллы. Она настучит кому положено по голове в алле что бы работать научились.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 11:28

Чому у відділенні Політехнічне не працює система електронної черги?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:57

  BBC написав:Чому у відділенні Політехнічне не працює система електронної черги?


Шановний BBC!

На даний момент у відділенні VTB Банку «ПОЛІТЕХНІЧНЕ» по просп. Перемоги 20, в роботі системи електронного управління потоками клієнтів спостерігаються тимчасові збої.
Інформація направлена до відповідальних спеціалістів Банку та найближчим часом система буде полагоджена.
У Вас є можливість зв'язатися з співробітниками відділення для узгодження дати та часу Вашого візиту для оперативного обслуговування.
Контактні номери телефонів відділення: +38 (044) 593-64-86; +38 (044) 593-65-09.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності!
VTB Bank
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:21

VTB Bank
Пожалуйста, сделайте уже доставку и активацию карт без посещения отделения. После сокращения отделений это уже не экзотика, а насущная необходимость.
Да и возможность открытия-закрытия счетов через интернет-банкинг лишней не будет. Нацбанк упростил электронные операции со счетами, так пользуйтесь.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:40

  Gas написав:VTB Bank
Пожалуйста, сделайте уже доставку и активацию карт без посещения отделения. После сокращения отделений это уже не экзотика, а насущная необходимость.
Да и возможность открытия-закрытия счетов через интернет-банкинг лишней не будет. Нацбанк упростил электронные операции со счетами, так пользуйтесь.


Полностью поддерживаю. Если смогли прислать конверт полный макулатуры, что мне теперь надо турпоездку в Киев совершить, то почему бы просто по окончании действия старой карты не прислать просто новую.
Ratatui
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