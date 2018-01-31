Tegularius написав:прашивал насчет возможности бесплатной переброски с текущего на депо, но и в ПУМБе и в Алле ответили, что у них такое не возможно и всё равно будет снята комиссия.
Альфа вас дезинформировала
На ветке Альфы: Уважаемые Клиенты!
Информируем Вас о том, что с 26.02.2018 вступает в силу тариф за Выдачу наличных денежных средств через кассу Банка и/ или безналичное перечисление денежных средств с вклада «Сберегательный». Обращаем Ваше внимание ,что в случае, если денежные средства в сумме операции находились на депозите более 14 дней, данная комиссия взыматься не будет. Детальнее по ссылке: https://alfabank.ua/upload/rus.pdf
Мне-то не проблема 14 дней переждать. Но вот до осени неизвестно что им еще в голову взбредет. А если открыть вклад в Ощадбанке на 100$, на него можно будет получить SWIFT?
Tegularius написав:А если открыть вклад в Ощадбанке на 100$, на него можно будет получить SWIFT?
Если вклад с пополнением, то ДА, но если Вы откроете сейчас вклад в Ощаде, сможете пополнить на сумму не больше первоначального пополнения, т.е. в вашем примере не больше чем на 100 $, а если вклад с пополнением открыт до 12 октября 2017 г., то можно на большую чем первоначальная, хоть на сто тыщь.
Tegularius написав:Не слишком важна. Если банк надежный, то месяца 3 подержать на депо - не проблема. Спрашивал насчет возможности бесплатной переброски с текущего на депо, но и в ПУМБе и в Алле ответили, что у них такое не возможно и всё равно будет снята комиссия. А мне терять 1% вклада не хочется.
Может быть, посоветуете конкретные банки, где можно так сделать с минимальным количеством танцев с бубном?
Не знаю как ПУМБ а в Алле открытие депо с текущего без комиса. Разве что косорукий менеджер не умеет перебрасывать на прямую и делает это через выдачу налички с текущего на котором 1% за выдачу с него в кассе. Если хотите - пишите офпреду на ветке аллы. Она настучит кому положено по голове в алле что бы работать научились.
BBC написав:Чому у відділенні Політехнічне не працює система електронної черги?
Шановний BBC!
На даний момент у відділенні VTB Банку «ПОЛІТЕХНІЧНЕ» по просп. Перемоги 20, в роботі системи електронного управління потоками клієнтів спостерігаються тимчасові збої. Інформація направлена до відповідальних спеціалістів Банку та найближчим часом система буде полагоджена. У Вас є можливість зв'язатися з співробітниками відділення для узгодження дати та часу Вашого візиту для оперативного обслуговування. Контактні номери телефонів відділення: +38 (044) 593-64-86; +38 (044) 593-65-09. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!
VTB Bank Пожалуйста, сделайте уже доставку и активацию карт без посещения отделения. После сокращения отделений это уже не экзотика, а насущная необходимость. Да и возможность открытия-закрытия счетов через интернет-банкинг лишней не будет. Нацбанк упростил электронные операции со счетами, так пользуйтесь.
Gas написав:VTB Bank Пожалуйста, сделайте уже доставку и активацию карт без посещения отделения. После сокращения отделений это уже не экзотика, а насущная необходимость. Да и возможность открытия-закрытия счетов через интернет-банкинг лишней не будет. Нацбанк упростил электронные операции со счетами, так пользуйтесь.
Полностью поддерживаю. Если смогли прислать конверт полный макулатуры, что мне теперь надо турпоездку в Киев совершить, то почему бы просто по окончании действия старой карты не прислать просто новую.