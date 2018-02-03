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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:53

да че здесь не ясно. уходит банк окончательно с рынка украины.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:35

Re: ВТБ Банк

  Sanio написав:Карт мгновенных никаких нет или "Скарбнычку" еще можно открыть? Мне сотрудники говорили, что в отделениях, которые закрываются, уже нет технической возможности открывать новые карт-счета, но если заказывать допку или перевыпускать действующую карту (без открытия нового счета) по звонку на горячую линию, то заказывать доставку карт на отделение еще есть возможность за 10 дней до закрытия.

Открывал дополнительный счета с мгновенными скарбнычкой и вамгрошы, чтобы по окончании основных не кататься в Киев. Без проблем. Отделение закрывают.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 01:49

  Gas написав:Открывал дополнительный счета с мгновенными скарбнычкой и вамгрошы, чтобы по окончании основных не кататься в Киев. Без проблем. Отделение закрывают.

Вам повезло, что в отделение остались мгновенные карты - во многих их уже просто нет и уже до закрытия не будет - предлагают заказывать через горячую линию именные за деньги - допку или перевыпустить основную.
Sanio
 
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