Бесплатный. Пока из крупных банков, до платного р2р только Приват дошёл.
Но Скарбничка с р2р переводами не работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2018 19:58
Бесплатный. Пока из крупных банков, до платного р2р только Приват дошёл.
Но Скарбничка с р2р переводами не работает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:00
Re: ВТБ Банк
Я так пойняв, що клюєнти втб, особливо валютні, стануть досвідченими онлайн-юзерами банку, і в перших рядпх перейдуть на іноваційне обслуговування в банках без відділень
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 07 лют, 2018 20:04
Валютні, лише до закінчення депозитів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:16
Фантом "Вам гроши" нет, надо тогда оформить. Наверное, это надежнее, т.к. банки-партнеры могут в любой момент перестать быть таковыми.
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 07 лют, 2018 20:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:19
Тем более что ВГ бесплатно выпускается. И снятие в любых банкоматах без комиссии.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:20
Насчет бесплатного перевода с карты на карту не понял, вроде везде берут от 0,5 до 0.75%? Только сендмани вроде бесплатный на Приват.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:32
У многих банков есть свои сервисы р2р переводов, не только в Привате.
К примеру ПУМБ, Альфа и тот же Приват со своим сендмани. При пополнении своих карт эти банки комиссию не берут. Но могут брать комиссию те банки (говнобанки), с карт которых делается перевод.
Крупные и надёжные, типа ВТБ, Ощада или ПУМБа таким не страдают. Ведь все расходы по р2р несёт сервис переводов.
Приват с недавнего времени стал брать комиссию за р2р переводы со своих карт 0,5%. Это его комиссия, а не сервиса.
Если Вы будете переводить деньги с карты ВГ ВТБ на карты ПУМБа через Пумбонлайн или на свои карты Альфы через МАБ. То ни ВТБ, ни один из перечисленных банков комиссию не возьмёт.
Это касается только гривны. Доллары только лично, только в кассе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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