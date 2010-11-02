Додано: Сер 07 лют, 2018 20:32

ishvara написав: Фантом написав: ishvara написав: Скарбничка есть. А p2p вроде ж платный? Скарбничка есть. А p2p вроде ж платный?



Бесплатный. Пока из крупных банков, до платного р2р только Приват дошёл.

Но Скарбничка с р2р переводами не работает. Бесплатный. Пока из крупных банков, до платного р2р только Приват дошёл.Но Скарбничка с р2р переводами не работает.

Насчет бесплатного перевода с карты на карту не понял, вроде везде берут от 0,5 до 0.75%? Только сендмани вроде бесплатный на Приват. Насчет бесплатного перевода с карты на карту не понял, вроде везде берут от 0,5 до 0.75%? Только сендмани вроде бесплатный на Приват.

У многих банков есть свои сервисы р2р переводов, не только в Привате.К примеру ПУМБ, Альфа и тот же Приват со своим сендмани. При пополнении своих карт эти банки комиссию не берут. Но могут брать комиссию те банки (говнобанки), с карт которых делается перевод.Крупные и надёжные, типа ВТБ, Ощада или ПУМБа таким не страдают. Ведь все расходы по р2р несёт сервис переводов.Приват с недавнего времени стал брать комиссию за р2р переводы со своих карт 0,5%. Это его комиссия, а не сервиса.Если Вы будете переводить деньги с карты ВГ ВТБ на карты ПУМБа через Пумбонлайн или на свои карты Альфы через МАБ. То ни ВТБ, ни один из перечисленных банков комиссию не возьмёт.Это касается только гривны. Доллары только лично, только в кассе.