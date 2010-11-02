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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1236123712381239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:58

  ishvara написав:Скарбничка есть. А p2p вроде ж платный?


Бесплатный. Пока из крупных банков, до платного р2р только Приват дошёл.
Но Скарбничка с р2р переводами не работает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:00

Re: ВТБ Банк

Я так пойняв, що клюєнти втб, особливо валютні, стануть досвідченими онлайн-юзерами банку, і в перших рядпх перейдуть на іноваційне обслуговування в банках без відділень :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:04

  chipmunk написав:Я так пойняв, що клюєнти втб, особливо валютні, стануть досвідченими онлайн-юзерами банку, і в перших рядпх перейдуть на іноваційне обслуговування в банках без відділень :)


Валютні, лише до закінчення депозитів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:16

Фантом "Вам гроши" нет, надо тогда оформить. Наверное, это надежнее, т.к. банки-партнеры могут в любой момент перестать быть таковыми.
Востаннє редагувалось ishvara в Сер 07 лют, 2018 20:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:19

  ishvara написав:Фантом "Вам гроши" нет, надо тогда оформить. Наверное, это надежнее, т.к. банки-партнеры могут в любой момент перестать быть таковыми.


Тем более что ВГ бесплатно выпускается. И снятие в любых банкоматах без комиссии.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:20

  Фантом написав:
  ishvara написав:Скарбничка есть. А p2p вроде ж платный?


Бесплатный. Пока из крупных банков, до платного р2р только Приват дошёл.
Но Скарбничка с р2р переводами не работает.

Насчет бесплатного перевода с карты на карту не понял, вроде везде берут от 0,5 до 0.75%? Только сендмани вроде бесплатный на Приват.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:32

  ishvara написав:
  Фантом написав:
  ishvara написав:Скарбничка есть. А p2p вроде ж платный?


Бесплатный. Пока из крупных банков, до платного р2р только Приват дошёл.
Но Скарбничка с р2р переводами не работает.

Насчет бесплатного перевода с карты на карту не понял, вроде везде берут от 0,5 до 0.75%? Только сендмани вроде бесплатный на Приват.


У многих банков есть свои сервисы р2р переводов, не только в Привате.
К примеру ПУМБ, Альфа и тот же Приват со своим сендмани. При пополнении своих карт эти банки комиссию не берут. Но могут брать комиссию те банки (говнобанки), с карт которых делается перевод.
Крупные и надёжные, типа ВТБ, Ощада или ПУМБа таким не страдают. Ведь все расходы по р2р несёт сервис переводов.
Приват с недавнего времени стал брать комиссию за р2р переводы со своих карт 0,5%. Это его комиссия, а не сервиса.
Если Вы будете переводить деньги с карты ВГ ВТБ на карты ПУМБа через Пумбонлайн или на свои карты Альфы через МАБ. То ни ВТБ, ни один из перечисленных банков комиссию не возьмёт.
Это касается только гривны. Доллары только лично, только в кассе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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