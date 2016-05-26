Ну 10-20-30% заощаджень, а решту? 100 % у крипту самогубство, як на мене
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2018 13:30
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:52
Бачите в чому справа, 400% вже винесено з біржі, а 100% там залишилося. Швидко натрейдити і ще 100% додати і стільки ж винести. А 100% залишити для трейдінга. А так груша, матрас, сундучок... Це вибір кроліка. Ну не хоче кролік, щоб несли золоті монетки у вітчизняну БС. Кролік - шкідник. Краще країну у зовнішні борги загонятиме, ніж внутрішній ресурс юзати і дати заробити своїм. Ну й ми не дураки, кроліка нашару годувати. Інвестуємо в розвиток Азії... Ну можна ще про однуху в новобуді подумати в західному регіоні, але не схід і центр навіть.
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:43
Не забудьте лише, що 19 лютого відділення і каса працюють тільки до 12.00, пізніше всі документи і техніку пакують і вивозять. банк має оперативно звільнити приміщення у Львові.
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:51
Так, попереджала паняночка... Дякую, що нагадали!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:24
Re: ВТБ Банк
Подскажите уважаемые может кто обладает информацией. Собирается ли оставаться ВТБ в Днепре?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:52
ihorsic
Точной инфы Вы нигде не сыщете.
99% что нет.
Вывели из Днепра БМ, значит выведут и ВТБ
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Вів 13 лют, 2018 00:11
думаю что закроют все некиевские в теч. 2018 г.
а киевское переоформят как финкомпанию потом.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 01:37
Re: ВТБ Банк
Не знаю вывели ли БМ но на сайте пока светят наличие. ВТБ пока одно остаётся. А вот надолго? У меня там до сентября USD остаются. Вот и переживаю.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:13
Странно вы как-то сайт читаете
За $ не переживайте - вернут. На крайняк придётся свифтонуть
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:13
VTB Bank
Актуалізуйте список відділень на сайті. Якщо в місті немає більше відділень видаліть його(місто) з списку відділень.
Щось мені з ТАС "щастить"
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