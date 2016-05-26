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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1240124112421243>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 13:30

  Козак-характерник написав:serg_kravetz офшор. :P Кріптобіржа. Так кроль схотів. Пожрати БС.


Ну 10-20-30% заощаджень, а решту? 100 % у крипту самогубство, як на мене
serg_kravetz
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:52

  serg_kravetz написав:
  Козак-характерник написав:serg_kravetz офшор. :P Кріптобіржа. Так кроль схотів. Пожрати БС.


Ну 10-20-30% заощаджень, а решту? 100 % у крипту самогубство, як на мене

Бачите в чому справа, 400% вже винесено з біржі, а 100% там залишилося. Швидко натрейдити і ще 100% додати і стільки ж винести. А 100% залишити для трейдінга. А так груша, матрас, сундучок... :) Це вибір кроліка. Ну не хоче кролік, щоб несли золоті монетки у вітчизняну БС. Кролік - шкідник. Краще країну у зовнішні борги загонятиме, ніж внутрішній ресурс юзати і дати заробити своїм. :evil: Ну й ми не дураки, кроліка нашару годувати. Інвестуємо в розвиток Азії... :P Ну можна ще про однуху в новобуді подумати в західному регіоні, але не схід і центр навіть.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:43

  Козак-характерник написав:Отримав свій стовпчик сьогодні 215 ойро. Пощастило також, що наступний стовпчик в баксах 18 лютого припиняє термін своєї дії. 19 лютого останній день роботи відділення у Львові. Встигну забрати свої 220 баксів. І все. Валютних депо в жодному банку у козака вже не існуватиме. Кроль кайфує! :lol:

Не забудьте лише, що 19 лютого відділення і каса працюють тільки до 12.00, пізніше всі документи і техніку пакують і вивозять. банк має оперативно звільнити приміщення у Львові.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:51

  Sanio написав:
  Козак-характерник написав:Отримав свій стовпчик сьогодні 215 ойро. Пощастило також, що наступний стовпчик в баксах 18 лютого припиняє термін своєї дії. 19 лютого останній день роботи відділення у Львові. Встигну забрати свої 220 баксів. І все. Валютних депо в жодному банку у козака вже не існуватиме. Кроль кайфує! :lol:

Не забудьте лише, що 19 лютого відділення і каса працюють тільки до 12.00, пізніше всі документи і техніку пакують і вивозять. банк має оперативно звільнити приміщення у Львові.

Так, попереджала паняночка... :P Дякую, що нагадали!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:24

Re: ВТБ Банк

Подскажите уважаемые может кто обладает информацией. Собирается ли оставаться ВТБ в Днепре?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:52

ihorsic
Точной инфы Вы нигде не сыщете.
99% что нет.
Вывели из Днепра БМ, значит выведут и ВТБ
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 00:11

  ihorsic написав:Подскажите уважаемые может кто обладает информацией. Собирается ли оставаться ВТБ в Днепре?


думаю что закроют все некиевские в теч. 2018 г.
а киевское переоформят как финкомпанию потом.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 01:37

Re: ВТБ Банк

Не знаю вывели ли БМ но на сайте пока светят наличие. ВТБ пока одно остаётся. А вот надолго? У меня там до сентября USD остаются. Вот и переживаю.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:13

  ihorsic написав:Не знаю вывели ли БМ но на сайте пока светят наличие. ВТБ пока одно остаётся. А вот надолго? У меня там до сентября USD остаются. Вот и переживаю.

Странно вы как-то сайт читаете
http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2406
За $ не переживайте - вернут. На крайняк придётся свифтонуть
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:13

VTB Bank
Актуалізуйте список відділень на сайті. Якщо в місті немає більше відділень видаліть його(місто) з списку відділень.
Щось мені з ТАС "щастить"
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