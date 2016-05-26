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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:46

  ihorsic написав:Подскажите уважаемые может кто обладает информацией. Собирается ли оставаться ВТБ в Днепре?


одно и то же по 100 раз.
нет не будет. должны были ещё к началу 18г. закрыть все отделения в регионах. в планах было пока оставить только одно в киеве и то потом закрыть. сейчас эти сроки сдвинулись, максимум на пол года.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 342 раз.
 
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  #<1 ... 1240124112421243
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