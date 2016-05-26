одно и то же по 100 раз.
нет не будет. должны были ещё к началу 18г. закрыть все отделения в регионах. в планах было пока оставить только одно в киеве и то потом закрыть. сейчас эти сроки сдвинулись, максимум на пол года.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:46
одно и то же по 100 раз.
нет не будет. должны были ещё к началу 18г. закрыть все отделения в регионах. в планах было пока оставить только одно в киеве и то потом закрыть. сейчас эти сроки сдвинулись, максимум на пол года.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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