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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:17
Коммунальные платежи в ВТБ24 так и не работают, нехорошо!
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sonechko
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