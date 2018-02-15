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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:17

Коммунальные платежи в ВТБ24 так и не работают, нехорошо!
sonechko
 
Повідомлень: 165
З нами з: 23.02.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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