Контора умерла,и мы здесь больше не нужны) Если банку не нужны деньги -то это будет банком только условно. В порядочности ВТБ сомнений нет,но когда в стране банкам не нужны деньги и их закрывают владельцы -это самое донное дно. Может что-то знают. Потому что даже из Грузии не ушли.
LuckyG написав:Контора умерла,и мы здесь больше не нужны) Если банку не нужны деньги -то это будет банком только условно. В порядочности ВТБ сомнений нет,но когда в стране банкам не нужны деньги и их закрывают владельцы -это самое донное дно. Может что-то знают. Потому что даже из Грузии не ушли.
LuckyG написав:Контора умерла,и мы здесь больше не нужны) Если банку не нужны деньги -то это будет банком только условно. В порядочности ВТБ сомнений нет,но когда в стране банкам не нужны деньги и их закрывают владельцы -это самое донное дно. Может что-то знают. Потому что даже из Грузии не ушли.
Знають всі у кого думалка з аналізатором працює
Знать наверняка или приходить к выводам в результате умозаключений все-таки согласитесь не одно и то же)