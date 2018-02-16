RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1243124412451246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:19

  Искатель написав:Не знаю, кто там остается. По-моему, тут вполне конкретно сказано:

https://korrespondent.net/business/comp ... -v-ukrayne

"Останется 1-2 отделения в Киеве", пока со всеми не рассчитываются. А потом "Прости-прощай, Одесса-мама...", как поется в песне.


Мы не прощаемся - Одесса с ВТБ, хотя ВТБ в Киеве, современные технологии творят чудеса :)
Михалыч
 
Повідомлень: 831
З нами з: 01.03.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:50

Контора умерла,и мы здесь больше не нужны)
Если банку не нужны деньги -то это будет банком только условно. В порядочности ВТБ сомнений нет,но когда в стране банкам не нужны деньги и их закрывают владельцы -это самое донное дно. Может что-то знают. Потому что даже из Грузии не ушли.
LuckyG
 
Повідомлень: 428
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 00:40

  LuckyG написав:Контора умерла,и мы здесь больше не нужны)
Если банку не нужны деньги -то это будет банком только условно. В порядочности ВТБ сомнений нет,но когда в стране банкам не нужны деньги и их закрывают владельцы -это самое донное дно. Может что-то знают. Потому что даже из Грузии не ушли.


Знають всі у кого думалка з аналізатором працює :)
Meridian
 
Повідомлень: 811
З нами з: 09.04.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 00:44

Re: ВТБ Банк

в общем раша - гуд бай. очередь за альфой, сбербанком - скатертью дорога
Surfer
 
Повідомлень: 841
З нами з: 14.11.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 03:02

Re: ВТБ Банк

останется только центральное отделение возле Премьер-Палаца в Киеве и усьо! :twisted: https://finclub.net/news/vtb-prevratits ... ofisa.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 210
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 07:44

  Surfer написав:в общем раша - гуд бай. очередь за альфой, сбербанком - скатертью дорога


Ну и что тогда тут за говнобанки останутся?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1810
З нами з: 26.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:05

  Meridian написав:
  LuckyG написав:Контора умерла,и мы здесь больше не нужны)
Если банку не нужны деньги -то это будет банком только условно. В порядочности ВТБ сомнений нет,но когда в стране банкам не нужны деньги и их закрывают владельцы -это самое донное дно. Может что-то знают. Потому что даже из Грузии не ушли.


Знають всі у кого думалка з аналізатором працює :)

Знать наверняка или приходить к выводам в результате умозаключений все-таки согласитесь не одно и то же)
LuckyG
 
Повідомлень: 428
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:05

  lov2108 написав:
  Surfer написав:в общем раша - гуд бай. очередь за альфой, сбербанком - скатертью дорога


Ну и что тогда тут за говнобанки останутся?

БИС))
LuckyG
 
Повідомлень: 428
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1243124412451246
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Google Feedfetcher, Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5328, 5329, 5330
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
53299 6905689
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 10:37
Vorlon
А-Банк 1 ... 942, 943, 944
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9431 1348887
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 08:39
Flamingo
БМ БАНК 1 ... 444, 445, 446
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4452 731846
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 23:33
mike64
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12724)
17.02.2018 10:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.