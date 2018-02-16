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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1246124712481249>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 18:19

Re: ВТБ Банк

Угу, війни офіційно нема, втб і сбєр офіційно українські тов, заборона поповнення офіційно законна і т.д. :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:31

Эти банчоки во всяком случае не киданули государство и украинцев на кучу бабла, так как это сделали лагуны, бахматюки, живаги и прочие личности.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:43

Тут потрібно визначитись з 2 запитаннями.
1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні?
2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни?
Чи готові Ви чесно на них відповісти?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:59

  Квесторе_поверніться написав:Тут потрібно визначитись з 2 запитаннями.
1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні?
2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни?
Чи готові Ви чесно на них відповісти?

Вот и старая гвардия подтянулась. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:04

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут потрібно визначитись з 2 запитаннями.
1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні?
2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни?
Чи готові Ви чесно на них відповісти?

Вот и старая гвардия подтянулась. :mrgreen:

А на запитання ніхто не хоче відповісти. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:13

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:А на запитання ніхто не хоче відповісти. :(
Кожен відповідь для себе дав. Та й питання у вас неоднозначно поставлені.
Особисто я буде з ВТБ та БМ доти доки це буде для мене економічно доцільним.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:20

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:А на запитання ніхто не хоче відповісти. :(
Кожен відповідь для себе дав. Та й питання у вас неоднозначно поставлені.
Особисто я буде з ВТБ та БМ доти доки це буде для мене економічно доцільним.

Поставте однозначно.
А співробітничати чи ні...як дозволяє сумління.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:25

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:А на запитання ніхто не хоче відповісти. :(
Кожен відповідь для себе дав. Та й питання у вас неоднозначно поставлені.
Особисто я буде з ВТБ та БМ доти доки це буде для мене економічно доцільним.

Поставте однозначно.
А співробітничати чи ні...як дозволяє сумління.

1) Чи є війна з РФ. (Немає) Про інформаційні/гібридні не говоримо. Саме війни й аме з РФ немає. Окупація Криму є.
2)Чи використовується ВТБ для шкоди Україні (Ні)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:29

У меня вопрос по делу )
ВТБ и Альфа - банки-партнеры, как с Укрсоцем, или не совсем?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:30

  ishvara написав:У меня вопрос по делу )
ВТБ и Альфа - банки-партнеры, как с Укрсоцем, или не совсем?

Нет. По банкоматам не партнеры.
Щось мені з ТАС "щастить"
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