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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лют, 2018 18:19
Угу, війни офіційно нема, втб і сбєр офіційно українські тов, заборона поповнення офіційно законна і т.д.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Суб 17 лют, 2018 19:31
Эти банчоки во всяком случае не киданули государство и украинцев на кучу бабла, так как это сделали лагуны, бахматюки, живаги и прочие личности.
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lov2108
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Додано: Суб 17 лют, 2018 19:43
Тут потрібно визначитись з 2 запитаннями.
1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні?
2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни?
Чи готові Ви чесно на них відповісти?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 17 лют, 2018 19:59
Квесторе_поверніться написав:
Тут потрібно визначитись з 2 запитаннями.
1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні?
2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни?
Чи готові Ви чесно на них відповісти?
Вот и старая гвардия подтянулась.
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ruvex
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:04
ruvex написав: Квесторе_поверніться написав:
Тут потрібно визначитись з 2 запитаннями.
1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні?
2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни?
Чи готові Ви чесно на них відповісти?
Вот и старая гвардия подтянулась.
А на запитання ніхто не хоче відповісти.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:13
Квесторе_поверніться написав:
А на запитання ніхто не хоче відповісти.
Кожен відповідь для себе дав. Та й питання у вас неоднозначно поставлені.
Особисто я буде з ВТБ та БМ доти доки це буде для мене економічно доцільним.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:20
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
А на запитання ніхто не хоче відповісти.
Кожен відповідь для себе дав. Та й питання у вас неоднозначно поставлені
.
Особисто я буде з ВТБ та БМ доти доки це буде для мене економічно доцільним.
Поставте однозначно.
А співробітничати чи ні...як дозволяє сумління.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:25
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
А на запитання ніхто не хоче відповісти.
Кожен відповідь для себе дав. Та й питання у вас неоднозначно поставлені
.
Особисто я буде з ВТБ та БМ доти доки це буде для мене економічно доцільним.
Поставте однозначно.
А співробітничати чи ні...як дозволяє сумління.
1) Чи є війна з РФ. (Немає) Про інформаційні/гібридні не говоримо. Саме війни й аме з РФ немає. Окупація Криму є.
2)Чи використовується ВТБ для шкоди Україні (Ні)
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:29
У меня вопрос по делу )
ВТБ и Альфа - банки-партнеры, как с Укрсоцем, или не совсем?
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ishvara
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Додано: Суб 17 лют, 2018 20:30
ishvara написав:
У меня вопрос по делу )
ВТБ и Альфа - банки-партнеры, как с Укрсоцем, или не совсем?
Нет. По банкоматам не партнеры.
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