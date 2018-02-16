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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1246124712481249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:31

Re: ВТБ Банк

  BBC написав:Про інформаційні/гібридні не говоримо.

Ета пять!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:31

BBC А как теперь укрсоцовский банкомат от альфовского отличать?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:33

  ishvara написав:BBC А как теперь укрсоцовский банкомат от альфовского отличать?

Да на чеке будет Укрсоц, а не Альфа. Да и так они отличаются, а есть уже ребрендинг наклеек на банкомате?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:37

повылазили шмаркачи со своими сопливыми отговорками на уровне "не я вкрав , само в карман закатилось" с очередными сказками о пропащих вкладах в украинских банках , банковском грабеже на банкротствах и прочей чуши. Сразу видно что у них самих больше чем 30 серебрянников, недавно положенных в банках никогда не было. За мою надцатилетнюю историю депонирования и опыт прохождения ликвидаций наверное десятков банков , где за всю историю не было потеряно мною ни чего, к процедуре банкротства давно выработано абсолютно ровное отношение , как к абсолютно технической процедуре. Но рагулью надо найти хоть какие то отмазки себе в оправдание сотрудничества с банками страны аггрессора.

И тут очень четкая идентификация :
  BBC написав:1) Чи є війна з РФ. (Немає)


То есть ежедневные сводки с востока Украины от погибших , естественно от расейского оружия - ибо другому там на 4-й год войны просто не откуда взяться - это "не война". Признание Радой факта агрессии РФ против Украины где четко расписано помимо аннексии Крыма интервенция на Донбассе - это "не война".

и в довершение :

  BBC написав:Особисто я буде з ВТБ та БМ доти доки це буде для мене економічно доцільним.


совершенно четкая позиция потенциального полицая-коллаборанта - находящего выгодным сотрудничесиво с оккупационными властями. Несмотря на чуть ли не ежедневные гибели на фронте. Им ведь тоже было выгодно "яйко-млеко-шнапс" - почему бы нет ? Такие и мать родную продатут и не поперхнутся. Почему бы и нет если это "экономічно доцільно" ? Яркая иллюстрация давно известного тезиса "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:42

Re: ВТБ Банк

  Surfer написав:То есть ежедневные сводки с востока Украины от погибших
Оффтоп конечно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:57

Surfer
Флудити ще не набридло?

ПС Шановні форумчани пропоную натискати кнопку скарга під повідомленнями цього персонажу, нехай відпочине.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:28

  Surfer написав:"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".

Это случайно не про миллионы украинских гастарбайтеров в России? Огласите петицию, займитесь наконец их патриотической экстрадицией на родину, поднимать страну.
А здесь общаются форумчане, являющиеся гражданами Украины, живущие в стране и в данный момент называются клиентами украинского банка.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:37

Surfer
Пишите в НБУ-СБУ-ГПУ-НАБУ ... Пусть ликвидируют-национализируют банк агрессора и на этом вопрос закроется
citramon
 
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