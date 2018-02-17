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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1246124712481249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:37

повылазили шмаркачи со своими сопливыми отговорками на уровне "не я вкрав , само в карман закатилось" с очередными сказками о пропащих вкладах в украинских банках , банковском грабеже на банкротствах и прочей чуши. Сразу видно что у них самих больше чем 30 серебрянников, недавно положенных в банках никогда не было. За мою надцатилетнюю историю депонирования и опыт прохождения ликвидаций наверное десятков банков , где за всю историю не было потеряно мною ни чего, к процедуре банкротства давно выработано абсолютно ровное отношение , как к абсолютно технической процедуре. Но рагулью надо найти хоть какие то отмазки себе в оправдание сотрудничества с банками страны аггрессора.

И тут очень четкая идентификация :
  BBC написав:1) Чи є війна з РФ. (Немає)


То есть ежедневные сводки с востока Украины от погибших , естественно от расейского оружия - ибо другому там на 4-й год войны просто не откуда взяться - это "не война". Признание Радой факта агрессии РФ против Украины где четко расписано помимо аннексии Крыма интервенция на Донбассе - это "не война".

и в довершение :

  BBC написав:Особисто я буде з ВТБ та БМ доти доки це буде для мене економічно доцільним.


совершенно четкая позиция потенциального полицая-коллаборанта - находящего выгодным сотрудничесиво с оккупационными властями. Несмотря на чуть ли не ежедневные гибели на фронте. Им ведь тоже было выгодно "яйко-млеко-шнапс" - почему бы нет ? Такие и мать родную продатут и не поперхнутся. Почему бы и нет если это "экономічно доцільно" ? Яркая иллюстрация давно известного тезиса "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:28

  Surfer написав:"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".

Это случайно не про миллионы украинских гастарбайтеров в России? Огласите петицию, займитесь наконец их патриотической экстрадицией на родину, поднимать страну.
А здесь общаются форумчане, являющиеся гражданами Украины, живущие в стране и в данный момент называются клиентами украинского банка.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:37

Surfer
Пишите в НБУ-СБУ-ГПУ-НАБУ ... Пусть ликвидируют-национализируют банк агрессора и на этом вопрос закроется
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 09:47

  BBC написав:
  ishvara написав:У меня вопрос по делу )
ВТБ и Альфа - банки-партнеры, как с Укрсоцем, или не совсем?

Нет. По банкоматам не партнеры.

т.е. по мере того, как Альфа поглощает Укрсоц партнерских банкоматов будет все меньше...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:32

  ishvara написав:
  BBC написав:
  ishvara написав:У меня вопрос по делу )
ВТБ и Альфа - банки-партнеры, как с Укрсоцем, или не совсем?

Нет. По банкоматам не партнеры.

т.е. по мере того, как Альфа поглощает Укрсоц партнерских банкоматов будет все меньше...


банкоматы альфа пока не поглощает ... на старых урсоцовский отделениях где висит вывеска аллы банкоматы пока чисто укрсоцовские ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:35

Re: ВТБ Банк

Укрсоц ще й партнер земкапу, а альфа ні ;) колись має бути бальшой шухер - як тихцем уніфікують банкомати...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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