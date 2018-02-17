Додано: Суб 17 лют, 2018 21:37

BBC написав: 1) Чи є війна з РФ. (Немає)

1) Чи є війна з РФ. (Немає)

BBC написав: Особисто я буде з ВТБ та БМ доти доки це буде для мене економічно доцільним. Особисто я буде з ВТБ та БМ доти доки це буде для мене економічно доцільним.

повылазили шмаркачи со своими сопливыми отговорками на уровне "не я вкрав , само в карман закатилось" с очередными сказками о пропащих вкладах в украинских банках , банковском грабеже на банкротствах и прочей чуши. Сразу видно что у них самих больше чем 30 серебрянников, недавно положенных в банках никогда не было. За мою надцатилетнюю историю депонирования и опыт прохождения ликвидаций наверное десятков банков , где за всю историю не было потеряно мною ни чего, к процедуре банкротства давно выработано абсолютно ровное отношение , как к абсолютно технической процедуре. Но рагулью надо найти хоть какие то отмазки себе в оправдание сотрудничества с банками страны аггрессора.И тут очень четкая идентификация :То есть ежедневные сводки с востока Украины от погибших , естественно от расейского оружия - ибо другому там на 4-й год войны просто не откуда взяться - это "не война". Признание Радой факта агрессии РФ против Украины где четко расписано помимо аннексии Крыма интервенция на Донбассе - это "не война".и в довершение :совершенно четкая позиция потенциального полицая-коллаборанта - находящего выгодным сотрудничесиво с оккупационными властями. Несмотря на чуть ли не ежедневные гибели на фронте. Им ведь тоже было выгодно "яйко-млеко-шнапс" - почему бы нет ? Такие и мать родную продатут и не поперхнутся. Почему бы и нет если это "экономічно доцільно" ? Яркая иллюстрация давно известного тезиса "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".