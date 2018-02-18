Додано: Нед 18 лют, 2018 18:44

Смотрю модератор снова потер мое сообщение на ветке ВТБ, я его прощаю и прошу прощенияВ день прощенья, в воскресенье,Просят души очищенья.Я прошу меня проститьИ обиды позабыть.Всех сердечно поздравляю,Всех я искренне прощаю,Даже тех, кто иногдаХуже всех надоедал.Кто меня порою банил -Пусть живёт, как блин в сметане.Тех, кто в Альфе Сбера, пополнение прикрыл -Кто чудил и с Целевыми-Я и вас простил.Не сержусь на троллей, ботов,Хоть и ждет их черт в аду.К темам их сообщений заказных -Нет претензий никаких.Всем домам и городам -Дружно жить на свете нам.Новый день с любовью встретим,Пусть он будет чист и светел!