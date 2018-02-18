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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1246124712481249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:28

  Surfer написав:"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".

Это случайно не про миллионы украинских гастарбайтеров в России? Огласите петицию, займитесь наконец их патриотической экстрадицией на родину, поднимать страну.
А здесь общаются форумчане, являющиеся гражданами Украины, живущие в стране и в данный момент называются клиентами украинского банка.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:37

Surfer
Пишите в НБУ-СБУ-ГПУ-НАБУ ... Пусть ликвидируют-национализируют банк агрессора и на этом вопрос закроется
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 09:47

  BBC написав:
  ishvara написав:У меня вопрос по делу )
ВТБ и Альфа - банки-партнеры, как с Укрсоцем, или не совсем?

Нет. По банкоматам не партнеры.

т.е. по мере того, как Альфа поглощает Укрсоц партнерских банкоматов будет все меньше...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:32

  ishvara написав:
  BBC написав:
  ishvara написав:У меня вопрос по делу )
ВТБ и Альфа - банки-партнеры, как с Укрсоцем, или не совсем?

Нет. По банкоматам не партнеры.

т.е. по мере того, как Альфа поглощает Укрсоц партнерских банкоматов будет все меньше...


банкоматы альфа пока не поглощает ... на старых урсоцовский отделениях где висит вывеска аллы банкоматы пока чисто укрсоцовские ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:35

Re: ВТБ Банк

Укрсоц ще й партнер земкапу, а альфа ні ;) колись має бути бальшой шухер - як тихцем уніфікують банкомати...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 14:05

  ishvara написав:
  BBC написав:
  ishvara написав:У меня вопрос по делу )
ВТБ и Альфа - банки-партнеры, как с Укрсоцем, или не совсем?

Нет. По банкоматам не партнеры.

т.е. по мере того, как Альфа поглощает Укрсоц партнерских банкоматов будет все меньше...

Укрсоц больше 200 грн за раз не дает с чужих карт.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 18:44

Смотрю модератор снова потер мое сообщение на ветке ВТБ, я его прощаю и прошу прощения :)

В день прощенья, в воскресенье,
Просят души очищенья.
Я прошу меня простить
И обиды позабыть.

Всех сердечно поздравляю,
Всех я искренне прощаю,
Даже тех, кто иногда
Хуже всех надоедал.

Кто меня порою банил -
Пусть живёт, как блин в сметане.
Тех, кто в Альфе Сбера, пополнение прикрыл -
Кто чудил и с Целевыми-
Я и вас простил.

Не сержусь на троллей, ботов,
Хоть и ждет их черт в аду.
К темам их сообщений заказных -
Нет претензий никаких.

Всем домам и городам -
Дружно жить на свете нам.
Новый день с любовью встретим,
Пусть он будет чист и светел!
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:58

  Михалыч написав:Смотрю модератор снова потер мое сообщение на ветке ВТБ, я его прощаю и прошу прощения :)

В день прощенья, в воскресенье,
Просят души очищенья.
Я прошу меня простить
И обиды позабыть.

Всех сердечно поздравляю,
Всех я искренне прощаю,
Даже тех, кто иногда
Хуже всех надоедал.

Кто меня порою банил -
Пусть живёт, как блин в сметане.
Тех, кто в Альфе Сбера, пополнение прикрыл -
Кто чудил и с Целевыми-
Я и вас простил.

Не сержусь на троллей, ботов,
Хоть и ждет их черт в аду.
К темам их сообщений заказных -
Нет претензий никаких.

Всем домам и городам -
Дружно жить на свете нам.
Новый день с любовью встретим,
Пусть он будет чист и светел!


Искренне присоединяюсь.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 06:59

Я так понимаю, фунция платежей по коммунальным и мобильным уже накрылась насовсем и ее чинить не будут?
ОЧень жаль, если так.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:17

  Квесторе_поверніться написав:Тут потрібно визначитись з 2 запитаннями.
1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні?
2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни?
Чи готові Ви чесно на них відповісти?


если вы такой патриот и ненавистник всего русского то ответьте на один вопрос. только честно.
а газ который используют украинцы медвежатиной не воняет?
или если на нем наклеили лейбу мэйдин Словакия то он уже и вонять перестал?

ЗЫ
я уже молчу об остальных позициях импорта/экспорта.
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