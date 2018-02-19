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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1249125012511252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:10

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Mephala, чому демагогія...відповіді ж дані.
На запитання
1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні?
2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни?
Відповіді так і не дасте?


1. дайте термин определяющий гибридную войну. тогда и посмотрим попадает ли под нее московия.
2. инструментом войны может быть кто угодно и что угодно. запрещаем все и вся?

Гибридная война (англ. hybrid warfare) — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника.
Квесторе_поверніться
 
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Почему представитель в блоке?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:09

Re: ВТБ Банк

Пипец, я в шоке, ладно меня банят и удаляют мои сообщения которые носят абсолютно безобидный характер при этом оставляя сообщения троллей которые направлены на разжигание вражды и ненависти, но смотрю модератор пошел еще дальше забанив официального представителя банка на форуме, у меня складывается впечатление, что модератор работает в связке с троллями (в данном случае с Surfer).

Если кто помнит, в последнем моем сообщение которое удалил модератор, были строчки, что я прощаю троллей и ботов хотя их и ждет черт в аду, думаю черт в аду ждут и модератора за то, что поддерживает троллей не баня их и не удаляя их сообщения которые несут оскорбления в адрес форумчан клиентов банка и сеют рознь и ненависть.

Но снова повторюсь, у меня нет к ним претензий, Бог им судья, что модератору, что троллям.....единственное у меня отсается непонимание, неужели модераторы не понимают, что потворствуя троллям они сами мараются в дерьме, марают форум и форумчан, в конце концов потворствуя троллям сеющим рознь и ненависть они несут свою часть ответственности за авно и кровь, что происходит в стране. Лично я не вижу большой разницы между ворами и убийцами и теми кто их надоумливает, подстрекать и покрывает, а в данном случае тролли и модераторы на форуме для меня такие же отморозки что и например погромщики которые вчера крушили например Сбер и альфу в Киеве.
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 19 лют, 2018 21:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:17

Михалыч

сегодня многих представителей забанили ) не тока ВТБ - моно и примат - тоже в бане )
тут причина банальна - неуплата абонки ) представители банков суслят мзду форуму, на что он и живет )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:26

  IMPRINTER написав:Михалыч

сегодня многих представителей забанили ) не тока ВТБ - моно и примат - тоже в бане )
тут причина банальна - неуплата абонки ) представители банков суслят мзду форуму, на что он и живет )


А.......ну ладно, тогда понятно, значит тролли платят модератору поэтому их и не банят и сообщения не удаляют, в общем печалька :(
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:28

  Михалыч написав:
  IMPRINTER написав:Михалыч

сегодня многих представителей забанили ) не тока ВТБ - моно и примат - тоже в бане )
тут причина банальна - неуплата абонки ) представители банков суслят мзду форуму, на что он и живет )


А.......ну ладно, тогда понятно, значит тролли платят модератору поэтому их и не банят и сообщения не удаляют, в общем печалька :(

Их по договору нанимают. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:34

Re: ВТБ Банк

  ruvex написав:Их по договору нанимают.


Я уже понял, были сомнения, думал может модераторы из идейных соображений потворствуют троллям, но правы те кто считают, ничего личного-только бизнес, и гарант первый подает пример такого отношения, что остается всем остальным в нашей стране-только равняться на него, кто за девушку платит тот ее и танцует :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:36

  IMPRINTER написав:Михалыч

сегодня многих представителей забанили ) не тока ВТБ - моно и примат - тоже в бане )
тут причина банальна - неуплата абонки ) представители банков суслят мзду форуму, на что он и живет )


А если все банки откажутся платить? Форум обанкротится? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:11

citramon

так что там ликвидировать, скоро весь банк свернется до размера одной будки 8)
https://finclub.net/news/vtb-prevratits ... ofisa.html
vkladchiik
 
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