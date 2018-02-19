Квесторе_поверніться написав:Mephala, чому демагогія...відповіді ж дані. На запитання 1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні? 2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни? Відповіді так і не дасте?
1. дайте термин определяющий гибридную войну. тогда и посмотрим попадает ли под нее московия. 2. инструментом войны может быть кто угодно и что угодно. запрещаем все и вся?
Гибридная война (англ. hybrid warfare) — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника.
Пипец, я в шоке, ладно меня банят и удаляют мои сообщения которые носят абсолютно безобидный характер при этом оставляя сообщения троллей которые направлены на разжигание вражды и ненависти, но смотрю модератор пошел еще дальше забанив официального представителя банка на форуме, у меня складывается впечатление, что модератор работает в связке с троллями (в данном случае с Surfer).
Если кто помнит, в последнем моем сообщение которое удалил модератор, были строчки, что я прощаю троллей и ботов хотя их и ждет черт в аду, думаю черт в аду ждут и модератора за то, что поддерживает троллей не баня их и не удаляя их сообщения которые несут оскорбления в адрес форумчан клиентов банка и сеют рознь и ненависть.
Но снова повторюсь, у меня нет к ним претензий, Бог им судья, что модератору, что троллям.....единственное у меня отсается непонимание, неужели модераторы не понимают, что потворствуя троллям они сами мараются в дерьме, марают форум и форумчан, в конце концов потворствуя троллям сеющим рознь и ненависть они несут свою часть ответственности за авно и кровь, что происходит в стране. Лично я не вижу большой разницы между ворами и убийцами и теми кто их надоумливает, подстрекать и покрывает, а в данном случае тролли и модераторы на форуме для меня такие же отморозки что и например погромщики которые вчера крушили например Сбер и альфу в Киеве.
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 19 лют, 2018 21:28, всього редагувалось 2 разів.
Я уже понял, были сомнения, думал может модераторы из идейных соображений потворствуют троллям, но правы те кто считают, ничего личного-только бизнес, и гарант первый подает пример такого отношения, что остается всем остальным в нашей стране-только равняться на него, кто за девушку платит тот ее и танцует