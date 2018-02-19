Додано: Пон 19 лют, 2018 21:09

Пипец, я в шоке, ладно меня банят и удаляют мои сообщения которые носят абсолютно безобидный характер при этом оставляя сообщения троллей которые направлены на разжигание вражды и ненависти, но смотрю модератор пошел еще дальше забанив официального представителя банка на форуме, у меня складывается впечатление, что модератор работает в связке с троллями (в данном случае с Surfer).



Если кто помнит, в последнем моем сообщение которое удалил модератор, были строчки, что я прощаю троллей и ботов хотя их и ждет черт в аду, думаю черт в аду ждут и модератора за то, что поддерживает троллей не баня их и не удаляя их сообщения которые несут оскорбления в адрес форумчан клиентов банка и сеют рознь и ненависть.



Но снова повторюсь, у меня нет к ним претензий, Бог им судья, что модератору, что троллям.....единственное у меня отсается непонимание, неужели модераторы не понимают, что потворствуя троллям они сами мараются в дерьме, марают форум и форумчан, в конце концов потворствуя троллям сеющим рознь и ненависть они несут свою часть ответственности за авно и кровь, что происходит в стране. Лично я не вижу большой разницы между ворами и убийцами и теми кто их надоумливает, подстрекать и покрывает, а в данном случае тролли и модераторы на форуме для меня такие же отморозки что и например погромщики которые вчера крушили например Сбер и альфу в Киеве.