Додано: Пон 19 лют, 2018 21:17

Михалыч



сегодня многих представителей забанили ) не тока ВТБ - моно и примат - тоже в бане )

тут причина банальна - неуплата абонки ) представители банков суслят мзду форуму, на что он и живет )

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