Квесторе_поверніться написав:Mephala, чому демагогія...відповіді ж дані. На запитання 1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні? 2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни? Відповіді так і не дасте?
1. дайте термин определяющий гибридную войну. тогда и посмотрим попадает ли под нее московия. 2. инструментом войны может быть кто угодно и что угодно. запрещаем все и вся?
Гибридная война (англ. hybrid warfare) — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника.
21 век на дворе. Банк теоретически вполне мог бы существовать и в дистанционно-цифровом исполнении. Если есть возможность заводить и выводить средства через платежные системы, терминалы и банкоматы банков-партнеров. И актуальная в наших условиях проблема "активистов" таким образом снимается.
21 век на дворе. Банк теоретически вполне мог бы существовать и в дистанционно-цифровом исполнении. Если есть возможность заводить и выводить средства через платежные системы, терминалы и банкоматы банков-партнеров. И актуальная в наших условиях проблема "активистов" таким образом снимается.
Так он и так скоро конкурентом Монобанка будет. Один центр управления полётами на всю страну в Киеве будет.