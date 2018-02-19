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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1249125012511252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:10

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Mephala, чому демагогія...відповіді ж дані.
На запитання
1. Московія веде гібридну війну проти Неньки України чи ні?
2. Чи може ВТБ в Україні бути знаряддям цієї війни?
Відповіді так і не дасте?


1. дайте термин определяющий гибридную войну. тогда и посмотрим попадает ли под нее московия.
2. инструментом войны может быть кто угодно и что угодно. запрещаем все и вся?

Гибридная война (англ. hybrid warfare) — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:17

Михалыч

сегодня многих представителей забанили ) не тока ВТБ - моно и примат - тоже в бане )
тут причина банальна - неуплата абонки ) представители банков суслят мзду форуму, на что он и живет )
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:11

citramon

так что там ликвидировать, скоро весь банк свернется до размера одной будки 8)
https://finclub.net/news/vtb-prevratits ... ofisa.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 23:25

  vkladchiik написав:citramon

так что там ликвидировать, скоро весь банк свернется до размера одной будки 8)
https://finclub.net/news/vtb-prevratits ... ofisa.html


Было бы смешно, если не было бы так грустно, от того, что вся БС свернулась до сарая с банками-бутиками.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 04:49

  vkladchiik написав:citramon

так что там ликвидировать, скоро весь банк свернется до размера одной будки 8)
https://finclub.net/news/vtb-prevratits ... ofisa.html

21 век на дворе. Банк теоретически вполне мог бы существовать и в дистанционно-цифровом исполнении. Если есть возможность заводить и выводить средства через платежные системы, терминалы и банкоматы банков-партнеров.
И актуальная в наших условиях проблема "активистов" таким образом снимается.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:16

  Tegularius написав:
  vkladchiik написав:citramon

так что там ликвидировать, скоро весь банк свернется до размера одной будки 8)
https://finclub.net/news/vtb-prevratits ... ofisa.html

21 век на дворе. Банк теоретически вполне мог бы существовать и в дистанционно-цифровом исполнении. Если есть возможность заводить и выводить средства через платежные системы, терминалы и банкоматы банков-партнеров.
И актуальная в наших условиях проблема "активистов" таким образом снимается.


Так он и так скоро конкурентом Монобанка будет. Один центр управления полётами на всю страну в Киеве будет.
Ratatui
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