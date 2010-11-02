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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:48

  Квесторе_поверніться написав:
  vkladchiik написав:Золушка превратилась в тыкву, а карты - заблокированы :roll: :P :shock: https://finclub.net/news/zavtra-zabloki ... ankov.html

А якщо депо падає на 2625...з Візою ...Свіфт буде ходити з ВТБ?
Шановного Представника вже розблокували?

После подписания допсоглашения депозит ни на какую карту не падает, а по окончанию сразу свифтуется в другой банк.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 13:24

А якщо депо падає на 2625...з Візою ...Свіфт буде ходити з ВТБ?
Шановного Представника вже розблокували?[/quote]
После подписания допсоглашения депозит ни на какую карту не падает, а по окончанию сразу свифтуется в другой банк.[/quote]
Добавлю - в БМ депо падает на транзитный счет и с него - свифт.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 13:44

  THB написав: Добавлю - в БМ депо падает на транзитный счет и с него - свифт.

Не знаю как в БМ, мне досрочно вернули. А в допсоглашении ВТБ пишет, что вклад и проценты выплачиваются сразу на счёт указанный клиентом, в моём случае текущий от Альфы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:35

А якщо і МС перестане кормити?

НПС НБУ Простір
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:42

  Gas написав:
  vkladchiik написав:Золушка превратилась в тыкву, а карты - заблокированы :roll: :P :shock:

Чукча не читатель, чукча писатель :)
Эта "новость" здесь уже давно обсуждалась. Просто банк прекращает кормить визу и оставляет только МК. Очень разумное решение.
Но вы не отчаивайтесь, паникуйте :lol:

vkladchiik наверное внештатный сотрудник "Финкклуба", каждый день ссылки на этот сайт.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:33

руководство заявило, что до лета 2018 года банк закроет все отделения в Украине.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42117 ... -ekonomiki
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