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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:48
Квесторе_поверніться написав:
А якщо депо падає на 2625...з Візою ...Свіфт буде ходити з ВТБ?
Шановного Представника вже розблокували?
После подписания допсоглашения депозит ни на какую карту не падает, а по окончанию сразу свифтуется в другой банк.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 13:24
А якщо депо падає на 2625...з Візою ...Свіфт буде ходити з ВТБ?
Шановного Представника вже розблокували?[/quote]
После подписания допсоглашения депозит ни на какую карту не падает, а по окончанию сразу свифтуется в другой банк.[/quote]
Добавлю - в БМ депо падает на транзитный счет и с него - свифт.
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THB
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Додано: Сер 21 лют, 2018 13:44
THB написав:
Добавлю - в БМ депо падает на транзитный счет и с него - свифт.
Не знаю как в БМ, мне досрочно вернули. А в допсоглашении ВТБ пишет, что вклад и проценты выплачиваются сразу на счёт указанный клиентом, в моём случае текущий от Альфы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 17:35
А якщо і МС перестане кормити?
НПС НБУ Простір
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 21 лют, 2018 17:42
vkladchiik
Gas написав:
Чукча не читатель, чукча писатель
Эта "новость" здесь уже давно обсуждалась. Просто банк прекращает кормить визу и оставляет только МК. Очень разумное решение.
Но вы не отчаивайтесь, паникуйте
наверное внештатный сотрудник "Финкклуба", каждый день ссылки на этот сайт.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: Чет 22 лют, 2018 10:33
руководство заявило, что до лета 2018 года банк закроет все отделения в Украине.https://news.finance.ua/ru/news/-/42117 ... -ekonomiki
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