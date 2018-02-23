|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:38
так...кто сталкивался с вопросом получения справки о закрытии кредитной линии ( кредитная карта ).... вещают что ничего дать не может кроме выписки.....ну нах мне выписка ?? это же отражает того что кредит погашен и нет долга и естсетвенно если ВТБ сам не отправит инфу в кредитное бюро чем апеллировать к ним ?....я в растерянности - как так не давать справки о закрытии счета или закрытии кред.заложенности и отсутвии долга ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6597
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 1221 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:40
Ratatui написав: Козак-характерник написав:
В останній день роботи відділення у Львові забрав свої 220$. Стовпчик, що не поповняв. Алілуйя! Валюти козака в жодному банку вже немає. ВіТіБі, дякую за все!
Всё под грушей?
70% - груша. 30% - біржа.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 24789
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1437 раз.
- Подякували: 1873 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:40
Козак-характерник написав: Ratatui написав: Козак-характерник написав:
В останній день роботи відділення у Львові забрав свої 220$. Стовпчик, що не поповняв. Алілуйя! Валюти козака в жодному банку вже немає. ВіТіБі, дякую за все!
Всё под грушей?
70% - груша. 30% - біржа.
Под грушей могут сгнить. Надо что-то делать!
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5153
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:47
Ratatui написав: Козак-характерник написав:
70% - груша. 30% - біржа.
Под грушей могут сгнить. Надо что-то делать!
Что сгорит, то ни сгниет!
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 5854
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:57
-VICTOR- написав:
так...кто сталкивался с вопросом получения справки о закрытии кредитной линии ( кредитная карта ).... вещают что ничего дать не может кроме выписки.....ну нах мне выписка ?? это же отражает того что кредит погашен и нет долга и естсетвенно если ВТБ сам не отправит инфу в кредитное бюро чем апеллировать к ним ?....я в растерянности - как так не давать справки о закрытии счета или закрытии кред.заложенности и отсутвии долга ?
дают - даже есть тарифы у них на это в талмуже по моему
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33657
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5378 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:53
Козак-характерник написав:
Алілуйя! Валюти козака в жодному банку вже немає.
День виликого ісходу....
чекаємо 40 днів
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 1652
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9513
|1359495
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|14845
|2095225
|
|
|53706
|6939203
|
реклама
|