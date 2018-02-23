Додано: Суб 24 лют, 2018 12:00

Ratatui написав: Под грушей могут сгнить. Надо что-то делать! Под грушей могут сгнить. Надо что-то делать!

Роблю.1. Продаю двушку в ближньому центрі Львова. Реституція: міф чи реальність.2. Скирдую кеш. Кеш на біржу і в схованку. Цікавлюся рахунками за бугром.Подробиці...1. Кум - прокурор без освіти. Він себе покаже в справах! Дивимося: де покарані за вбивство на майдані? Де відповідальні за здачу Крима і Донбаса? Сердюк і Ко мочать прокуратуру як немовлят. Ганьба!2. Пальнули з гранатомету в Закарпатті і тиша...+ бурштинова республіка.3. Марши по Києву приватних армій.4. Зруйнували БС.5. Апофеоз: поверніть гроші, що видані на облаштування прикордонної будки.Що коїться? Цитата класиків: а) Москаль про Сердюк б) Лавров.6. Сусіди пускають слинки на прикордонні території. Чекай інтервенцію.Ітого: поки обмежуся однушкою в новобудові у Львові. З чумаданом напоготові. А можливо й так за кордном опинюся (східні креси). Інші активи тут немає сенсу тримати. Б'ють витрини банків, то і банківська ячейка не захист. Розіб' ють ту ячейку. Банки пожрав кролік. Бізнес - шмізнес? КурЯм на сміх. Думав у бетон інвестувати, а всі позбавляються мусорних пасивів. Всі пазли сходяться у єдину картину...Сиджу у варшавському кабаре. Ностальжі. Випив. Закусив салом. Туга. Замовляю пісню про рушник або про неньку...Рідна мати моя,Ти ночей не доспала.І водила менеУ поля край села,І в дорогу далекуТи мене на зорі проводжалаІ рушник вишиванийНа щастя дала.І в дорогу далекуТи мене на зорі проводжалаІ рушник вишиванийНа щастя, на долю дала.Хай на ньому цвітеРосяниста доріжка,І зелені луги, й солов'їні гаї,І твоя незрадливаМатеринська ласкава усмішка,І засмучені очі хороші твої.І твоя незрадливаМатеринська ласкава усмішка,І засмучені очі,І очі хороші твої.Я візьму той рушник,Простелю, наче долю,В тихім шелесті трав,В щебетанні дібров.І на тім рушничковіОживе все знайоме до болю,І дитинство, й розлука, і вірна любов.І на тім рушничковіОживе все знайоме до болю,І дитинство, й розлука,Й твоя материнська любов...П.С. Всі валять хто куди...П.С. 2. Про цирк шапіто з гєнацвалє забув...