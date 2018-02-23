Всё под грушей?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:23
Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:38
Re: ВТБ Банк
так...кто сталкивался с вопросом получения справки о закрытии кредитной линии ( кредитная карта ).... вещают что ничего дать не может кроме выписки.....ну нах мне выписка ?? это же отражает того что кредит погашен и нет долга и естсетвенно если ВТБ сам не отправит инфу в кредитное бюро чем апеллировать к ним ?....я в растерянности - как так не давать справки о закрытии счета или закрытии кред.заложенности и отсутвии долга ?
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:40
70% - груша. 30% - біржа.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:40
Под грушей могут сгнить. Надо что-то делать!
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:47
Что сгорит, то ни сгниет!
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:57
дают - даже есть тарифы у них на это в талмуже по моему
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:53
Re: ВТБ Банк
День виликого ісходу....
чекаємо 40 днів
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Додано: Суб 24 лют, 2018 03:21
не помните без закрытия счета можно получить справку о погашении или закрытии лимита и отсутствии задолженности ?
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Додано: Суб 24 лют, 2018 12:00
Роблю.
1. Продаю двушку в ближньому центрі Львова. Реституція: міф чи реальність.
2. Скирдую кеш. Кеш на біржу і в схованку. Цікавлюся рахунками за бугром.
Подробиці...
1. Кум - прокурор без освіти. Він себе покаже в справах! Дивимося: де покарані за вбивство на майдані? Де відповідальні за здачу Крима і Донбаса? Сердюк і Ко мочать прокуратуру як немовлят. Ганьба!
2. Пальнули з гранатомету в Закарпатті і тиша...+ бурштинова республіка.
3. Марши по Києву приватних армій.
4. Зруйнували БС.
5. Апофеоз: поверніть гроші, що видані на облаштування прикордонної будки.
Що коїться? Цитата класиків: а) Москаль про Сердюк б) Лавров.
6. Сусіди пускають слинки на прикордонні території. Чекай інтервенцію.
Ітого: поки обмежуся однушкою в новобудові у Львові. З чумаданом напоготові. А можливо й так за кордном опинюся (східні креси). Інші активи тут немає сенсу тримати. Б'ють витрини банків, то і банківська ячейка не захист. Розіб' ють ту ячейку. Банки пожрав кролік. Бізнес - шмізнес? КурЯм на сміх. Думав у бетон інвестувати, а всі позбавляються мусорних пасивів. Всі пазли сходяться у єдину картину...
Сиджу у варшавському кабаре. Ностальжі. Випив. Закусив салом. Туга. Замовляю пісню про рушник або про неньку...
Рідна мати моя,
Ти ночей не доспала.
І водила мене
У поля край села,
І в дорогу далеку
Ти мене на зорі проводжала
І рушник вишиваний
На щастя дала.
І в дорогу далеку
Ти мене на зорі проводжала
І рушник вишиваний
На щастя, на долю дала.
Хай на ньому цвіте
Росяниста доріжка,
І зелені луги, й солов'їні гаї,
І твоя незрадлива
Материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші твої.
І твоя незрадлива
Материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі,
І очі хороші твої.
Я візьму той рушник,
Простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав,
В щебетанні дібров.
І на тім рушничкові
Оживе все знайоме до болю,
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
І на тім рушничкові
Оживе все знайоме до болю,
І дитинство, й розлука,
Й твоя материнська любов...
П.С. Всі валять хто куди...
П.С. 2. Про цирк шапіто з гєнацвалє забув...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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