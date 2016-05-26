BBC написав:
https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_R ... 3.2018.pdf
п. 1.11.6.1 свідчить, що обмеження безкоштовного зняття ті ж 10000 у.о.
щось все більше і більше банчаків починають брати % за зняття твердої...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:53
щось все більше і більше банчаків починають брати % за зняття твердої...
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Додано: Суб 10 бер, 2018 06:24
изменение тарифа
Изменена будет комиссия по п.4.16. Увеличат до 300 грн комиссию за справку.
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