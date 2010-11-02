BBC написав:
https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_R ... 3.2018.pdf
п. 1.11.6.1 свідчить, що обмеження безкоштовного зняття ті ж 10000 у.о.
щось все більше і більше банчаків починають брати % за зняття твердої...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:53
щось все більше і більше банчаків починають брати % за зняття твердої...
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Додано: Суб 10 бер, 2018 06:24
изменение тарифа
Изменена будет комиссия по п.4.16. Увеличат до 300 грн комиссию за справку.
Додано: Суб 10 бер, 2018 10:57
VTB ще той любітель міняти тарифи -
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Додано: Суб 10 бер, 2018 17:17
Закінчився учора депозит €€€
І зник з он-лайн банку зовсім ніде не відображається
Де гроші і коли будуть доступні, в понеділок ? Висять на транзитному який ніде не відображається ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 10 бер, 2018 17:22
може є якась кнопка архів, чи рух коштів по депо?
нікуди не може він пропасти
і так - в опн не раніше можна турбувати манагера
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Додано: Суб 10 бер, 2018 17:41
Додано: Суб 10 бер, 2018 18:03
если на 2620 выплата - то они уже на нем
если на карту - то в пнд увидите тока
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Додано: Суб 10 бер, 2018 18:06
Виплата на поточний, там пусто
Моя версія висять на транзитному бо навіть загальний баланс не відображає цього вкладу і будуть доступні в понеділок
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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