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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1258125912601261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:53

  BBC написав:
  marinar написав:Вроде ввели комиссию за снятие с текущего счета после депозита в 1% даже до 10 тыс. Раньше до 10000$ в день можно было снимать бесплатно.

https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_R ... 3.2018.pdf
п. 1.11.6.1 свідчить, що обмеження безкоштовного зняття ті ж 10000 у.о.


щось все більше і більше банчаків починають брати % за зняття твердої...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 06:24

изменение тарифа

Изменена будет комиссия по п.4.16. Увеличат до 300 грн комиссию за справку.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 10:57

VTB ще той любітель міняти тарифи -

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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:17

Закінчився учора депозит €€€
І зник з он-лайн банку зовсім ніде не відображається
Де гроші і коли будуть доступні, в понеділок ? Висять на транзитному який ніде не відображається ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:22

може є якась кнопка архів, чи рух коштів по депо?

нікуди не може він пропасти
і так - в опн не раніше можна турбувати манагера :)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:41

  Ukrainian написав:Закінчився учора депозит €€€
І зник з он-лайн банку зовсім ніде не відображається
Де гроші і коли будуть доступні, в понеділок ? Висять на транзитному який ніде не відображається ?

Це так завжди :)
В понеділок побачишь на підвязаній картці, після 8 ранку.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:03

  Ukrainian написав:Закінчився учора депозит €€€
І зник з он-лайн банку зовсім ніде не відображається
Де гроші і коли будуть доступні, в понеділок ? Висять на транзитному який ніде не відображається ?


если на 2620 выплата - то они уже на нем
если на карту - то в пнд увидите тока
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:06

  IMPRINTER написав:
  Ukrainian написав:Закінчився учора депозит €€€
І зник з он-лайн банку зовсім ніде не відображається
Де гроші і коли будуть доступні, в понеділок ? Висять на транзитному який ніде не відображається ?


если на 2620 выплата - то они уже на нем
если на карту - то в пнд увидите тока

Виплата на поточний, там пусто
Моя версія висять на транзитному бо навіть загальний баланс не відображає цього вкладу і будуть доступні в понеділок
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Ukrainian
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