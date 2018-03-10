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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1259126012611262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 02:45

  Surfer написав:
  Михалыч написав:
  Surfer написав:в общем раша - гуд бай. очередь за альфой, сбербанком - скатертью дорога


Понимаешь в чем дело :?: ты не клиент банка, ты тролль и бот, ты-никто, никто по сравнению с опытными форумчанами - клиентами банков, и твое мнение приравнивается к мнению пустой бутылки из под горілки ну или в лучшем случае к мнению клиента психбольницы и не учитывается форумчанами - клиентами банков.


Я как раз клиент банков , но с начала войны считаю фактом предательства сотрудничество с банками страны агрессора. Поэтому весьма успешно сотрудничаю с любыми другими банками, а не с расейскими говнобанками , неуважаемые господа предатели. Но даже до военных действий рос банки действительно почти всегда были говно банками как по тарифам на услуги так и по % депозитов, так что совершенно не чувствую себя обделенным, ничтожные коллаборанты.
Почему администрация не банит таких безмозглых рагуле-троллей которые ничего конструктивного по теме не пишут - загадка.
Очень печально что ВТБ при уходе с региона не предложили банка-партнера где можно было бы перечислить доллары после окончания срока депозита Свифтом (как например сделал БМ банк).
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 08:43

Підозрюю це коштувало БМ-у чималих коштів, зате пішов *правильно*...
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greenozon
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