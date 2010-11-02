Surfer написав:в общем раша - гуд бай. очередь за альфой, сбербанком - скатертью дорога
Понимаешь в чем дело ты не клиент банка, ты тролль и бот, ты-никто, никто по сравнению с опытными форумчанами - клиентами банков, и твое мнение приравнивается к мнению пустой бутылки из под горілки ну или в лучшем случае к мнению клиента психбольницы и не учитывается форумчанами - клиентами банков.
Я как раз клиент банков , но с начала войны считаю фактом предательства сотрудничество с банками страны агрессора. Поэтому весьма успешно сотрудничаю с любыми другими банками, а не с расейскими говнобанками , неуважаемые господа предатели. Но даже до военных действий рос банки действительно почти всегда были говно банками как по тарифам на услуги так и по % депозитов, так что совершенно не чувствую себя обделенным, ничтожные коллаборанты.
Очень печально что ВТБ при уходе с региона не предложили банка-партнера где можно было бы перечислить доллары после окончания срока депозита Свифтом (как например сделал БМ банк).
Surfer написав: Понимаешь в чем дело ты не клиент банка, ты тролль и бот, ты-никто, никто по сравнению с опытными форумчанами - клиентами банков, и твое мнение приравнивается к мнению пустой бутылки из под горілки ну или в лучшем случае к мнению клиента психбольницы и не учитывается форумчанами - клиентами банков.
Я как раз клиент банков , но с начала войны считаю фактом предательства сотрудничество с банками страны агрессора. Поэтому весьма успешно сотрудничаю с любыми другими банками, а не с расейскими говнобанками , неуважаемые господа предатели. Но даже до военных действий рос банки действительно почти всегда были говно банками как по тарифам на услуги так и по % депозитов, так что совершенно не чувствую себя обделенным, ничтожные коллаборанты.
Очень печально что ВТБ при уходе с региона не предложили банка-партнера где можно было бы перечислить доллары после окончания срока депозита Свифтом (как например сделал БМ банк).[/quote] А зачем было ВТБ предлагать банки партнеры, если они переводили и так на счет в любом банке Украины, а не только на банки партнеры?