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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:42
LuckyG написав:
Завтра кстати выходит новый рейтинг Минфина.
Ось він вже сьогоднішнійhttps://minfin.com.ua/banks/rating/
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:59
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Пон 12 бер, 2018 19:51
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