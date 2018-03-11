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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1260126112621263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:42

Re: ВТБ Банк

  LuckyG написав:Завтра кстати выходит новый рейтинг Минфина.

Ось він вже сьогоднішній
https://minfin.com.ua/banks/rating/
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24010
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:59

  Квесторе_поверніться написав:
  LuckyG написав:Завтра кстати выходит новый рейтинг Минфина.

Ось він вже сьогоднішній
https://minfin.com.ua/banks/rating/

Благодарю.
LuckyG
 
Повідомлень: 457
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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  #<1 ... 1260126112621263
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