Ось він вже сьогоднішній
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:42
Re: ВТБ Банк
Ось він вже сьогоднішній
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:59
Благодарю.
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:56
badboy_russian
Еще в прошлом году на ваших же ресурсах черным по белому было заявлено :
И уже в этом году :
Как видишь это лишь суровая реальность которая дана вам в ощущениях, никакого оффтопа. Вылет ВТБ лишь один пройденный шаг. І далі буде. Это есть естественные основы государственной политики в ответ на российскую агрессию в Украине и следовательно никаким офтопом не является в принципе. Что естественно поддерживается на всех уровнях от СНБО, президента, банковского регулятора, до пересичных украинцев - тех которые, как ты уже наверное догадался, именно свидомые , и не поддерживают структуры страны агрессора в своей стране во время войны пусть и гибридной. Проплаченные боты , вата естественно не в счет. Как бы вас ни бомбило правда остается на своем месте.
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:32
То я протупив, виплата була прив'язана до €€ карти і сьогодні в шостій годині гроші уже були на ній, якими поповнив стовб (6.5%) до травня.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:33
Surfer
Клієнт банку?
Якщо ні то навіщо цілеспрямовано розпалюєте ворожнечу ?
Тут всі дорослі люди і самі в змозі вирішити де тримати свої заощадження; хтось несе в дельту, форум та надру, а хтось в втб чи Сбербанк.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 13 бер, 2018 00:04
Ukrainian
про "ворожнечу" такой же голимый и пустопорожний но в то же время узнаваемый вброс кремлеботов как и все остальные доводы из этого "угла" - с одних методичек строчится. Про "взрослых людей которые разберуться" - просто умиляет какого же высого о себе мнения кремлеботы которые сами себя хвалят. С моей стороны постом выше я привел исключительно факты. То что у некоторых от них подгорает и мерещется "ворожнеча" - исключительно свидетельство того что на воре и шапка горит.
Додано: Вів 13 бер, 2018 01:18
Re: ВТБ Банк
У шоколадного порохобота знатно бомбит. Наверное шоколад заканчивается : )
Даже один в поле воин если он по русски скроен
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