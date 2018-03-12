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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1260126112621263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:42

Re: ВТБ Банк

  LuckyG написав:Завтра кстати выходит новый рейтинг Минфина.

Ось він вже сьогоднішній
https://minfin.com.ua/banks/rating/
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:59

  Квесторе_поверніться написав:
  LuckyG написав:Завтра кстати выходит новый рейтинг Минфина.

Ось він вже сьогоднішній
https://minfin.com.ua/banks/rating/

Благодарю.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:56

badboy_russian

Еще в прошлом году на ваших же ресурсах черным по белому было заявлено :

НБУ: у российских банков на Украине нет будущего
Им надо уходить с рынка, заявила зампредседателя регулятора Екатерина Рожкова
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... rossiiskih


И уже в этом году :
Санкции против российских банков продлены – с заседания СНБО

https://zik.ua/ru/news/2018/03/01/sankt ... bo_1276765


Как видишь это лишь суровая реальность которая дана вам в ощущениях, никакого оффтопа. Вылет ВТБ лишь один пройденный шаг. І далі буде. Это есть естественные основы государственной политики в ответ на российскую агрессию в Украине и следовательно никаким офтопом не является в принципе. Что естественно поддерживается на всех уровнях от СНБО, президента, банковского регулятора, до пересичных украинцев - тех которые, как ты уже наверное догадался, именно свидомые , и не поддерживают структуры страны агрессора в своей стране во время войны пусть и гибридной. Проплаченные боты , вата естественно не в счет. Как бы вас ни бомбило правда остается на своем месте.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:32

  IMPRINTER написав:
  Cler написав:
  Ukrainian написав:Закінчився учора депозит €€€
І зник з он-лайн банку зовсім ніде не відображається
Де гроші і коли будуть доступні, в понеділок ? Висять на транзитному який ніде не відображається ?

если возврат на текущий, то увидите в 9 утра в понедельник, а если на карточный, то ближе к 12 часам в понедельник...


я деньги на текущем видел всегда наперед ... как тока они исчезали на депо - сразу всплывали на текущем ...

То я протупив, виплата була прив'язана до €€ карти і сьогодні в шостій годині гроші уже були на ній, якими поповнив стовб (6.5%) до травня.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:33

Surfer
Клієнт банку?
Якщо ні то навіщо цілеспрямовано розпалюєте ворожнечу ?
Тут всі дорослі люди і самі в змозі вирішити де тримати свої заощадження; хтось несе в дельту, форум та надру, а хтось в втб чи Сбербанк.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:04

Ukrainian

про "ворожнечу" такой же голимый и пустопорожний но в то же время узнаваемый вброс кремлеботов как и все остальные доводы из этого "угла" - с одних методичек строчится. Про "взрослых людей которые разберуться" - просто умиляет какого же высого о себе мнения кремлеботы которые сами себя хвалят. С моей стороны постом выше я привел исключительно факты. То что у некоторых от них подгорает и мерещется "ворожнеча" - исключительно свидетельство того что на воре и шапка горит.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 01:18

Re: ВТБ Банк

У шоколадного порохобота знатно бомбит. Наверное шоколад заканчивается : )
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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