Додано: Пон 12 бер, 2018 22:56

НБУ: у российских банков на Украине нет будущего

Им надо уходить с рынка, заявила зампредседателя регулятора Екатерина Рожкова

https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... rossiiskih

Им надо уходить с рынка, заявила зампредседателя регулятора Екатерина Рожкова





https://zik.ua/ru/news/2018/03/01/sankt ... bo_1276765 Санкции против российских банков продлены – с заседания СНБО

Еще в прошлом году на ваших же ресурсах черным по белому было заявлено :И уже в этом году :Как видишь это лишь суровая реальность которая дана вам в ощущениях, никакого оффтопа. Вылет ВТБ лишь один пройденный шаг. І далі буде. Это есть естественные основы государственной политики в ответ на российскую агрессию в Украине и следовательно никаким офтопом не является в принципе. Что естественно поддерживается на всех уровнях от СНБО, президента, банковского регулятора, до пересичных украинцев - тех которые, как ты уже наверное догадался, именно свидомые , и не поддерживают структуры страны агрессора в своей стране во время войны пусть и гибридной. Проплаченные боты , вата естественно не в счет. Как бы вас ни бомбило правда остается на своем месте.