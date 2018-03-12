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ВТБ Банк
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:06
LuckyG написав:
Господа,кто-то в курсе сколько наливает по Скарбнычке Кредо,за один день?
Мне вчера 0 выдал, хотя банкомат исправен и заряжен. А ПУМБ 1000 грн и не гривной больше
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:17
BBC написав: LuckyG написав:
Господа,кто-то в курсе сколько наливает по Скарбнычке Кредо,за один день?
Мне вчера 0 выдал, хотя банкомат исправен и заряжен. А ПУМБ 1000 грн и не гривной больше
Понял,благодарю вас за ответ. Прямо скажем не густо.
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LuckyG
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:20
BBC написав: LuckyG написав:
Господа,кто-то в курсе сколько наливает по Скарбнычке Кредо,за один день?
Мне вчера 0 выдал, хотя банкомат исправен и заряжен. А ПУМБ 1000 грн и не гривной больше
а что написал?
западло будет если кредо отвалится от партнерской программы.
я на них рассчитывал. снимать по 1К в сутки на пумбе как то не весело.
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mephala
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:26
mephala написав: BBC написав: LuckyG написав:
Господа,кто-то в курсе сколько наливает по Скарбнычке Кредо,за один день?
Мне вчера 0 выдал, хотя банкомат исправен и заряжен. А ПУМБ 1000 грн и не гривной больше
а что написал?
западло будет если кредо отвалится от партнерской программы.
я на них рассчитывал. снимать по 1К в сутки на пумбе как то не весело.
Написало, что операция не может быть выполнена. А с карты Привата выдал.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:30
mephala написав:
снимать по 1К в сутки на пумбе как то не весело.
Для более комфортного снятия нала через банкоматы существует карта "Вам деньги".
Да и для Р2Р она подходит в отличаи от "Скарбнычки".
Они должны были открываться одновременно при входе в банк + текущий для бесплатного захода по СЭП.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:37
cds77
все это я тоже понимаю задним числом. что и текущий нужен был и "вам гроши"
но есть только "скарбнычка" и все.
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mephala
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:38
cds77 написав: mephala написав:
снимать по 1К в сутки на пумбе как то не весело.
Для более комфортного снятия нала через банкоматы существует карта "Вам деньги".
Да и для Р2Р она подходит в отличаи от "Скарбнычки".
Они должны были открываться одновременно при входе в банк + текущий для бесплатного захода по СЭП.
Там важно не то,что можно снимать с Вам гроши в любых банкоматах,а важен лимит. Часто по ней максимум дают 200 грн и вопрос она не решает. Кредо раньше 4 раза по 1000 выдавал железно по Скарбнычке Голд. С этим и был связан мой вопрос.
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LuckyG
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:40
mephala написав: BBC написав: LuckyG написав:
Господа,кто-то в курсе сколько наливает по Скарбнычке Кредо,за один день?
Мне вчера 0 выдал, хотя банкомат исправен и заряжен. А ПУМБ 1000 грн и не гривной больше
а что написал?
западло будет если кредо отвалится от партнерской программы.
я на них рассчитывал. снимать по 1К в сутки на пумбе как то не весело.
Они от программы могут не отваливаться. Просто поставить лимиты в размере "на хлеб". Если у ВТБ продолжат ухудшаться дела.
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LuckyG
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:46
LuckyG написав:
Если у ВТБ продолжат ухудшаться дела.
В чем ухудшение? Просто ВТБ сворачивает свою деятельность. Или есть факты задержки отправки CЭП? SWIFT? Не выдача нала в кассе?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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