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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1261126212631264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:06

  LuckyG написав:Господа,кто-то в курсе сколько наливает по Скарбнычке Кредо,за один день?
Мне вчера 0 выдал, хотя банкомат исправен и заряжен. А ПУМБ 1000 грн и не гривной больше
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:17

  BBC написав:
  LuckyG написав:Господа,кто-то в курсе сколько наливает по Скарбнычке Кредо,за один день?
Мне вчера 0 выдал, хотя банкомат исправен и заряжен. А ПУМБ 1000 грн и не гривной больше

Понял,благодарю вас за ответ. Прямо скажем не густо.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:20

  BBC написав:
  LuckyG написав:Господа,кто-то в курсе сколько наливает по Скарбнычке Кредо,за один день?
Мне вчера 0 выдал, хотя банкомат исправен и заряжен. А ПУМБ 1000 грн и не гривной больше

а что написал?
западло будет если кредо отвалится от партнерской программы.
я на них рассчитывал. снимать по 1К в сутки на пумбе как то не весело.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:26

  mephala написав:
  BBC написав:
  LuckyG написав:Господа,кто-то в курсе сколько наливает по Скарбнычке Кредо,за один день?
Мне вчера 0 выдал, хотя банкомат исправен и заряжен. А ПУМБ 1000 грн и не гривной больше

а что написал?
западло будет если кредо отвалится от партнерской программы.
я на них рассчитывал. снимать по 1К в сутки на пумбе как то не весело.

Написало, что операция не может быть выполнена. А с карты Привата выдал.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:30

  mephala написав:снимать по 1К в сутки на пумбе как то не весело.

Для более комфортного снятия нала через банкоматы существует карта "Вам деньги".
Да и для Р2Р она подходит в отличаи от "Скарбнычки".
Они должны были открываться одновременно при входе в банк + текущий для бесплатного захода по СЭП.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:37

cds77
все это я тоже понимаю задним числом. что и текущий нужен был и "вам гроши"
но есть только "скарбнычка" и все.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:38

  cds77 написав:
  mephala написав:снимать по 1К в сутки на пумбе как то не весело.

Для более комфортного снятия нала через банкоматы существует карта "Вам деньги".
Да и для Р2Р она подходит в отличаи от "Скарбнычки".
Они должны были открываться одновременно при входе в банк + текущий для бесплатного захода по СЭП.

Там важно не то,что можно снимать с Вам гроши в любых банкоматах,а важен лимит. Часто по ней максимум дают 200 грн и вопрос она не решает. Кредо раньше 4 раза по 1000 выдавал железно по Скарбнычке Голд. С этим и был связан мой вопрос.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:40

  mephala написав:
  BBC написав:
  LuckyG написав:Господа,кто-то в курсе сколько наливает по Скарбнычке Кредо,за один день?
Мне вчера 0 выдал, хотя банкомат исправен и заряжен. А ПУМБ 1000 грн и не гривной больше

а что написал?
западло будет если кредо отвалится от партнерской программы.
я на них рассчитывал. снимать по 1К в сутки на пумбе как то не весело.

Они от программы могут не отваливаться. Просто поставить лимиты в размере "на хлеб". Если у ВТБ продолжат ухудшаться дела.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:46

Re: ВТБ Банк

  LuckyG написав:Если у ВТБ продолжат ухудшаться дела.

В чем ухудшение? Просто ВТБ сворачивает свою деятельность. Или есть факты задержки отправки CЭП? SWIFT? Не выдача нала в кассе?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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