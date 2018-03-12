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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:26
LuckyG написав:
Если вы в Киеве-для вас ничего не изменилось
Банкоматов ВТБ поубавилось
Щось мені з ТАС "щастить"
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