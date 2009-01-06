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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:26
LuckyG написав:
Если вы в Киеве-для вас ничего не изменилось
Банкоматов ВТБ поубавилось
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52
Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно оставить депо до конца года?
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Алексей77
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21
Алексей77 написав:
Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно
оставить депо до конца года?
ніззя
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:49
Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно
оставить депо до конца года?
ніззя
Почему
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THB
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54
THB, не тільки в Харкові...в Україні в кінці року 2018 може не бути такої банки як ВТБ. По прикладу БМ.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:08
THB написав: Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно
оставить депо до конца года?
ніззя
Почему
не стоит обращать внимание на мнение "юродивых"...
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Cler
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