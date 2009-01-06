Банкоматов ВТБ поубавилось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:26
Re: ВТБ Банк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52
Re: ВТБ Банк
Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно оставить депо до конца года?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:49
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54
THB, не тільки в Харкові...в Україні в кінці року 2018 може не бути такої банки як ВТБ. По прикладу БМ.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:42
Да. Банк из самых надежных и в Киев с Харькова ездит ІС+
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:51
Re: ВТБ Банк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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