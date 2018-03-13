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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:43

  Meridian написав:
  chipmunk написав:
  Козак-характерник написав:Хамство не прикрашає панянку...

РуССкіє не панянки...


А хто панянки? Українки чи може полячки?

Не полячки,а польки)
LuckyG
 
Повідомлень: 464
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:45

  THB написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно оставить депо до конца года?

ніззя

Почему :shock:

Ехать в Киев ради таких процентов,тратиться на проезд и иметь неудобства-это блажь. Кидалова не будет,но неудобство нам не товарищ. А жаль-надежный и комфортный классный банк.
LuckyG
 
Повідомлень: 464
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1263126412651266
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