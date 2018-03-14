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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:43
Meridian написав: chipmunk написав: Козак-характерник написав:
Хамство не прикрашає панянку...
РуССкіє не панянки...
А хто панянки? Українки чи може полячки?
Не полячки,а польки)
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:45
THB написав: Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно
оставить депо до конца года?
ніззя
Почему
Ехать в Киев ради таких процентов,тратиться на проезд и иметь неудобства-это блажь. Кидалова не будет,но неудобство нам не товарищ. А жаль-надежный и комфортный классный банк.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 01:44
LuckyG написав:
Ехать в Киев ради таких процентов,тратиться на проезд и иметь неудобства-это блажь. Кидалова не будет,но неудобство нам не товарищ. А жаль-надежный и комфортный классный банк.
Банк мог бы организовать прием заявлений на перевод гривни в другой банк дистанционно, без необходимости лично посещать отделения. Например, через систему интернет-банкинга. Тогда клиенты из других городов могли бы оставлять вклады хотя бы в гривне (если свифтовать дорого), имея возможность снимать средства в своем городе после окончания депозита.
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