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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:26

Re: ВТБ Банк

  LuckyG написав:Если вы в Киеве-для вас ничего не изменилось

Банкоматов ВТБ поубавилось :(
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52

Re: ВТБ Банк

Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно оставить депо до конца года?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21

  Алексей77 написав:Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно оставить депо до конца года?

ніззя
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно оставить депо до конца года?

ніззя

Почему :shock:
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54

THB, не тільки в Харкові...в Україні в кінці року 2018 може не бути такої банки як ВТБ. По прикладу БМ.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:42

  Алексей77 написав:Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно оставить депо до конца года?

Да. Банк из самых надежных и в Киев с Харькова ездит ІС+
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:44

Банк мог бы организовать прием заявлений на перевод гривни в другой банк дистанционно, без необходимости лично посещать отделения. Например, через систему интернет-банкинга. Тогда клиенты из других городов могли бы оставлять вклады хотя бы в гривне (если свифтовать дорого), имея возможность снимать средства в своем городе после окончания депозита.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:47

Якщо банка стане фінансовою конторою всі ці операції здійснювати не зможе.
Тому найкраще з банки геть...мабуть...не агітую.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:04

Харків, Дніпро, Запоріжжя залишилось залишити банці з обласних центрів.
Чи є вже терміни?
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:09

до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю неньку
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greenozon
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