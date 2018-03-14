Банкоматов ВТБ поубавилось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:26
Re: ВТБ Банк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52
Re: ВТБ Банк
Господа, что слышно про работу единственного отделения в Харькове? Можно оставить депо до конца года?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:49
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:54
THB, не тільки в Харкові...в Україні в кінці року 2018 може не бути такої банки як ВТБ. По прикладу БМ.
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:42
Да. Банк из самых надежных и в Киев с Харькова ездит ІС+
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 15 бер, 2018 01:44
Банк мог бы организовать прием заявлений на перевод гривни в другой банк дистанционно, без необходимости лично посещать отделения. Например, через систему интернет-банкинга. Тогда клиенты из других городов могли бы оставлять вклады хотя бы в гривне (если свифтовать дорого), имея возможность снимать средства в своем городе после окончания депозита.
Додано: Чет 15 бер, 2018 09:47
Якщо банка стане фінансовою конторою всі ці операції здійснювати не зможе.
Тому найкраще з банки геть...мабуть...не агітую.
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:04
Харків, Дніпро, Запоріжжя залишилось залишити банці з обласних центрів.
Чи є вже терміни?
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:09
до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю неньку
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