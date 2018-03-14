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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:12
greenozon написав:
до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю неньку
Даже в работе в этих городах до конца года имею обоснованные сомнения.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:12
greenozon написав:
до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю Неньку
Вроді Костін обіцяв 1-2 відділення до середини 2018.
В Києві ще вроді 5 відділень лишилось.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:13
Гривну можно без комиссии и проблем перевести в Приват через Сендмани. Вообще не вижу проблем с выводом гривны.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:14
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю неньку
Вроді Костін обіцяв 1-2 відділення до середини 2018.
В Києві ще вроді 5 відділень лишилось.
Этот редиска много чего рассказывал,что не происходило. Но общий тренд конечно понятен.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:16
LuckyG написав:
Вообще не вижу проблем с выводом гривны.
Буде...якщо банка піде по шляху братика БМа.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:39
greenozon
до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю неньку
Откуда информация?
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