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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1263126412651266

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:12

  greenozon написав:до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю неньку

Даже в работе в этих городах до конца года имею обоснованные сомнения.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:12

  greenozon написав:до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю Неньку

Вроді Костін обіцяв 1-2 відділення до середини 2018.
В Києві ще вроді 5 відділень лишилось.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 15 бер, 2018 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:13

Гривну можно без комиссии и проблем перевести в Приват через Сендмани. Вообще не вижу проблем с выводом гривны.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:14

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю неньку

Вроді Костін обіцяв 1-2 відділення до середини 2018.
В Києві ще вроді 5 відділень лишилось.

Этот редиска много чего рассказывал,что не происходило. Но общий тренд конечно понятен.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:16

Re: ВТБ Банк

  LuckyG написав:Вообще не вижу проблем с выводом гривны.

Буде...якщо банка піде по шляху братика БМа.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:39

Re: ВТБ Банк

greenozon

до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю неньку


Откуда информация?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:48

  Сержик написав:greenozon

до кінця року
із 2019 - 1 відділення (ймовірно) на всю Неньку


Откуда информация?

http://gordonua.com/news/money/vtb-ostavit-k-letu-2018-goda-lish-odno-dva-otdelenie-v-ukraine-glava-rossiyskogo-banka-232212.html
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:11

  Квесторе_поверніться написав:
  LuckyG написав:Вообще не вижу проблем с выводом гривны.

Буде...якщо банка піде по шляху братика БМа.

Еще и БМ-то финкомпанией не стал. Не спешите гнать лошадей)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:29

Re: ВТБ Банк

Якщо анонсовані валютні покращення будуть справді покращенням, тобто з валютою м.б. працювати онлайн, валютні банкомати, то може ще й попрацює
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:51

  chipmunk написав:Якщо анонсовані валютні покращення будуть справді покращенням, тобто з валютою м.б. працювати онлайн, валютні банкомати, то може ще й попрацює

У нас с анонсами обычно все хорошо. А вот с реализацией уже не настолько)
LuckyG
 
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