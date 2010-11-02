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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:16

Сегодня Кредо уже нормально работал с картой ВТБ, снял, как и планировал 7 кгрн (7×1000).
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:24

  BBC написав:Сегодня Кредо уже нормально работал с картой ВТБ, снял, как и планировал 7 кгрн (7×1000).

По картам MC GOLD VTB в банкоматах Укрсоцбанка сняли ограничение 200 грн/операция. Теперь ограничение 1000 грн операция. Снял 12 кгрн (12*1000 грн)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:14

О,ну это совсем другое дело!
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:46

Re: ВТБ Банк

Подскажите ограничения на Сэп есть ли сейчас и какой % будет в уходе в зелёный или красный банк?
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:59

  anis написав:Подскажите ограничения на Сэп есть ли сейчас и какой % будет в уходе в зелёный или красный банк?

При закрытии отделения в вашем городе будет предложен бесплатный СЭП.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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