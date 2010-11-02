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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:16
Сегодня Кредо уже нормально работал с картой ВТБ, снял, как и планировал 7 кгрн (7×1000).
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 18 бер, 2018 18:24
BBC написав:
Сегодня Кредо уже нормально работал с картой ВТБ, снял, как и планировал 7 кгрн (7×1000).
По картам MC GOLD VTB в банкоматах Укрсоцбанка сняли ограничение 200 грн/операция. Теперь ограничение 1000 грн операция. Снял 12 кгрн (12*1000 грн)
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:14
О,ну это совсем другое дело!
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:46
Подскажите ограничения на Сэп есть ли сейчас и какой % будет в уходе в зелёный или красный банк?
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anis
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:59
anis написав:
Подскажите ограничения на Сэп есть ли сейчас и какой % будет в уходе в зелёный или красный банк?
При закрытии отделения в вашем городе будет предложен бесплатный СЭП.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:00
Банк сворачивается, даже капитала не хватает. А зачем? Скоро закроют https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
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vkladchiik
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