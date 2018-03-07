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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1265126612671268>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:16

Сегодня Кредо уже нормально работал с картой ВТБ, снял, как и планировал 7 кгрн (7×1000).
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:24

  BBC написав:Сегодня Кредо уже нормально работал с картой ВТБ, снял, как и планировал 7 кгрн (7×1000).

По картам MC GOLD VTB в банкоматах Укрсоцбанка сняли ограничение 200 грн/операция. Теперь ограничение 1000 грн операция. Снял 12 кгрн (12*1000 грн)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:14

О,ну это совсем другое дело!
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:46

Re: ВТБ Банк

Подскажите ограничения на Сэп есть ли сейчас и какой % будет в уходе в зелёный или красный банк?
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:59

  anis написав:Подскажите ограничения на Сэп есть ли сейчас и какой % будет в уходе в зелёный или красный банк?

При закрытии отделения в вашем городе будет предложен бесплатный СЭП.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:00

Re: ВТБ Банк

Банк сворачивается, даже капитала не хватает. А зачем? Скоро закроют :cry: https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:39

  vkladchiik написав:Банк сворачивается, даже капитала не хватает. А зачем? Скоро закроют :cry: https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html

- Знаешь, как заинтересовать дурака?
- Нет.
- Завтра расскажу
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:43

https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html

У цій статті від 20.03.18 однозначно стверджується, що:

"Адекватность регулятивного капитала банков (норматив Н2) должна составлять не меньше 10%, но у трех банков на 1 марта 2018 года Н2 был ниже.

У ВТБ Банка и Мегабанка показатель Н2 составил 8,18%..."

У статті від 07.03.18
https://finclub.net/news/tri-banka-naru ... itala.html

позиція НБУ в особі Ваврищука відрізняється, є мягшою:


"...Об этом в интервью FinClub рассказал директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.

“Все банки должны выполнять норматив капитала в 10% до конца 2018 года, - говорит он. - Сейчас (норматив Н2 ниже 10%. - Ред.) у трех банков”, - рассказал он.

Виталий Ваврищук напомнил, что банки, которые были в программе докапитализации по итогам диагностики и получили переходный период, сейчас должны иметь 6% и 7% по основному капиталу и общему уровню адекватности. До конца этого года у всех должны быть показатели 7% и 10% соответственно."

Тобто, до кінця 2018 рогу Н2 повинен бути >=7, а далі >=10;
тому і ВТБ, і Мега поки що в межах вимог НБУ.
Чи не так?
PPO
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:59

PPO, Ви натякаєте що до кінця року 2018 банка повинна згорнути діяльність.
Докапіталізовуватись не буде...мабуть.
А що, шлях БМмом протоптаний. Одне відділення і оголошення в кінці червня про складення ліцензії...до кінця року 2018 і справляться.
Ітого вже 80 банків в БС Неньки лишається...малувато. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:14

Как посмотреть

  Квесторе_поверніться написав:Ітого вже 80 банків в БС Неньки лишається...малувато. :(
А как насчет "Лучше меньше, да лучше"?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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