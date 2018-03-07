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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:16
Сегодня Кредо уже нормально работал с картой ВТБ, снял, как и планировал 7 кгрн (7×1000).
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:24
По картам MC GOLD VTB в банкоматах Укрсоцбанка сняли ограничение 200 грн/операция. Теперь ограничение 1000 грн операция. Снял 12 кгрн (12*1000 грн)
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:46
Re: ВТБ Банк
Подскажите ограничения на Сэп есть ли сейчас и какой % будет в уходе в зелёный или красный банк?
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:59
При закрытии отделения в вашем городе будет предложен бесплатный СЭП.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:00
Re: ВТБ Банк
Банк сворачивается, даже капитала не хватает. А зачем? Скоро закроют
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:39
- Знаешь, как заинтересовать дурака?
- Нет.
- Завтра расскажу
никому не верю
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:43
У цій статті від 20.03.18 однозначно стверджується, що:
"Адекватность регулятивного капитала банков (норматив Н2) должна составлять не меньше 10%, но у трех банков на 1 марта 2018 года Н2 был ниже.
У ВТБ Банка и Мегабанка показатель Н2 составил 8,18%..."
У статті від 07.03.18
позиція НБУ в особі Ваврищука відрізняється, є мягшою:
"...Об этом в интервью FinClub рассказал директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.
“Все банки должны выполнять норматив капитала в 10% до конца 2018 года, - говорит он. - Сейчас (норматив Н2 ниже 10%. - Ред.) у трех банков”, - рассказал он.
Виталий Ваврищук напомнил, что банки, которые были в программе докапитализации по итогам диагностики и получили переходный период, сейчас должны иметь 6% и 7% по основному капиталу и общему уровню адекватности. До конца этого года у всех должны быть показатели 7% и 10% соответственно."
Тобто, до кінця 2018 рогу Н2 повинен бути >=7, а далі >=10;
тому і ВТБ, і Мега поки що в межах вимог НБУ.
Чи не так?
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:59
PPO, Ви натякаєте що до кінця року 2018 банка повинна згорнути діяльність.
Докапіталізовуватись не буде...мабуть.
А що, шлях БМмом протоптаний. Одне відділення і оголошення в кінці червня про складення ліцензії...до кінця року 2018 і справляться.
Ітого вже 80 банків в БС Неньки лишається...малувато.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:14
Как посмотреть
А как насчет "Лучше меньше, да лучше"?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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