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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1265126612671268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:16

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Докапіталізовуватись не буде...мабуть.

Есть вариант выхода на норматив путем сокращения активов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:17

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ітого вже 80 банків в БС Неньки лишається...малувато. :(
А как насчет "Лучше меньше, да лучше"?

И для кого лучше?
Сейчас конкуренции не будет и нет смысла за клиннта бороться, чего-то придумывать для него интересного, все только ухудшают все плюшки для клиентов.
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:22

  Сибарит написав:
  Квесторе_поверніться написав:Докапіталізовуватись не буде...мабуть.

Есть вариант выхода на норматив путем сокращения активов.

Так зменшували весь 2017...і дозменшувались до 8% Н2.
Якщо найкращі активи продавати то і не буде чим депо повернути.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:24

  slasva написав:Сейчас конкуренции не будет
Организовать сговор восьмидесяти банков довольно сложно. По мне тревожные тенденции могут начаться с цифры в 20-30 банков.
Все ИМХО, не претендую на истину в последней инстанции.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:47

  octopus написав:
  slasva написав:Сейчас конкуренции не будет
Организовать сговор восьмидесяти банков довольно сложно. По мне тревожные тенденции могут начаться с цифры в 20-30 банков.
Все ИМХО, не претендую на истину в последней инстанции.

По факту как бы он уже наблюдается,судя по размерам ставок.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:48

  vkladchiik написав:Банк сворачивается, даже капитала не хватает. А зачем? Скоро закроют :cry: https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html

Гыпс снимають,клиент уезжает))
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:49

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ітого вже 80 банків в БС Неньки лишається...малувато. :(
А как насчет "Лучше меньше, да лучше"?

А в банках правда стало лучше? Хм...
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:17

  LuckyG написав:
  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ітого вже 80 банків в БС Неньки лишається...малувато. :(
А как насчет "Лучше меньше, да лучше"?

А в банках правда стало лучше? Хм...
Я имел в виду, что меньше стало откровенных пылесосов. Когда в последний раз ВА вводили? Есть кто-то в ближайшей очереди?

Я не обольщаюсь по поводу БС в целом. :mrgreen:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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