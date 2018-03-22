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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:16
Квесторе_поверніться написав:
Докапіталізовуватись не буде...мабуть.
Есть вариант выхода на норматив путем сокращения активов.
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Сибарит
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:17
octopus написав: Квесторе_поверніться написав:
Ітого вже 80 банків в БС Неньки лишається...малувато.
А как насчет "Лучше меньше, да лучше"?
И для кого лучше?
Сейчас конкуренции не будет и нет смысла за клиннта бороться, чего-то придумывать для него интересного, все только ухудшают все плюшки для клиентов.
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slasva
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:22
Сибарит написав: Квесторе_поверніться написав:
Докапіталізовуватись не буде...мабуть.
Есть вариант выхода на норматив путем сокращения активов.
Так зменшували весь 2017...і дозменшувались до 8% Н2.
Якщо найкращі активи продавати то і не буде чим депо повернути.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:24
slasva написав:
Сейчас конкуренции не будет
Организовать сговор восьмидесяти банков довольно сложно. По мне тревожные тенденции могут начаться с цифры в 20-30 банков.
Все ИМХО, не претендую на истину в последней инстанции.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:47
octopus написав: slasva написав:
Сейчас конкуренции не будет
Организовать сговор восьмидесяти банков довольно сложно. По мне тревожные тенденции могут начаться с цифры в 20-30 банков.
Все ИМХО, не претендую на истину в последней инстанции.
По факту как бы он уже наблюдается,судя по размерам ставок.
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LuckyG
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:48
Гыпс снимають,клиент уезжает))
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LuckyG
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:49
octopus написав: Квесторе_поверніться написав:
Ітого вже 80 банків в БС Неньки лишається...малувато.
А как насчет "Лучше меньше, да лучше"?
А в банках правда стало лучше? Хм...
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LuckyG
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Додано: Чет 22 бер, 2018 23:17
LuckyG написав: octopus написав: Квесторе_поверніться написав:
Ітого вже 80 банків в БС Неньки лишається...малувато.
А как насчет "Лучше меньше, да лучше"?
А в банках правда стало лучше? Хм...
Я имел в виду, что меньше стало откровенных пылесосов. Когда в последний раз ВА вводили? Есть кто-то в ближайшей очереди?
Я не обольщаюсь по поводу БС в целом.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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