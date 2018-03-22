еще забыли про кредитные спилки. Мне кажется, что им пора уже опять выходить на рынок и собирать урожай с деп. ставками под 20% годовых
во можно нагреть опять народ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:13
Re: ВТБ Банк
еще забыли про кредитные спилки. Мне кажется, что им пора уже опять выходить на рынок и собирать урожай с деп. ставками под 20% годовых
во можно нагреть опять народ
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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