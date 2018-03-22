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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1266126712681269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:13

Re: ВТБ Банк

  v-m- написав:Но свято место пусто не бывает - у ломбардов пышный рост.


еще забыли про кредитные спилки. Мне кажется, что им пора уже опять выходить на рынок и собирать урожай с деп. ставками под 20% годовых :P
во можно нагреть опять народ :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 3943
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 1266126712681269
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