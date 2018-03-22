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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1266126712681269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:32

octopus

Скоро ВА уже некуда вводить будет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:21

ВТБ отрабатывает уход из Украины на БМ. Сейчас учтут все нюансы и тоже на выход.
ASF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:16

  ASF написав:ВТБ отрабатывает уход из Украины на БМ. Сейчас учтут все нюансы и тоже на выход.


Или под крыло к Сыроже комсомольцу.
Ratatui
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Повідомлень: 5281
З нами з: 30.11.12
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Подякували: 472 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:25

  Ratatui написав:
  ASF написав:ВТБ отрабатывает уход из Украины на БМ. Сейчас учтут все нюансы и тоже на выход.


Или под крыло к Сыроже комсомольцу.

Комса в ВаТи кредити викупляє. Тут стільки проблемки що Сірожа не розгребе.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:28

Re: ВТБ Банк

скоро заканчивается депо, сегодня позвонили, сказали когда прийти забирать.
перевкладывать как-то особо и не предлагали...
типа- как хотите.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1191
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:30

  19yuriy91 написав:скоро заканчивается депо, сегодня позвонили, сказали когда прийти забирать.
перевкладывать как-то особо и не предлагали...
типа- как хотите.

Треба брати...поки дають...Фонду менше віддавати. :)
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З нами з: 22.11.13
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