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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:32
octopus
Скоро ВА уже некуда вводить будет.
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Ratatui
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:21
ВТБ отрабатывает уход из Украины на БМ. Сейчас учтут все нюансы и тоже на выход.
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ASF
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:16
ASF написав:
ВТБ отрабатывает уход из Украины на БМ. Сейчас учтут все нюансы и тоже на выход.
Или под крыло к Сыроже комсомольцу.
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Ratatui
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:25
Ratatui написав: ASF написав:
ВТБ отрабатывает уход из Украины на БМ. Сейчас учтут все нюансы и тоже на выход.
Или под крыло к Сыроже комсомольцу.
Комса в ВаТи кредити викупляє. Тут стільки проблемки що Сірожа не розгребе.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:28
скоро заканчивается депо, сегодня позвонили, сказали когда прийти забирать.
перевкладывать как-то особо и не предлагали...
типа- как хотите.
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19yuriy91
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:30
19yuriy91 написав:
скоро заканчивается депо, сегодня позвонили, сказали когда прийти забирать.
перевкладывать как-то особо и не предлагали...
типа- как хотите.
Треба брати...поки дають...Фонду менше віддавати.
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